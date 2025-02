La Policía Local de Avilés disuelve una concentración de coches en el PEPA

y. de luis Avilés Domingo, 28 de febrero 2021, 10:19 | Actualizado 11:55h. Comenta Compartir

La Policía Local de Avilés disolvió ayer por la tarde una concentración de coches en la calle Rederas, en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Una patrulla había visto varios vehículos circulando a altas velocidades en la zona. Finalmente, los agentes localizan un total de veinte turismos.

En las comprobaciones de la documentación de los vehículos y los conductores, la Policía detectó varias infracciones de tráfico. Entre ellas, uno de los conductores circulaba con presencia de drogas en el organismo, también se comprobó que no tenían la ITV en regla bien por no haber presentado el coche en tiempo o por ser desfavorable, también alguno de ellos conducía con el carné caducado. Además, en varios de los vehículos intervenidos se identificaron ocupantes que no eran de Avilés, siendo sancionados por saltarse el cierre perimetral que a esa hora todavía estaba vigente.

Por otro lado, a las 22.10 la Policía Local se personó en Llaranes por llamada de un vecino que alertaba que varios jóvenes se encontraban causando daños al mobiliario urbano. Gracias a la colaboración ciudadana los agentes pudieron identificar a los supuestos autores, siendo propuestos para sanción.