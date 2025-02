La Policía Local identifica a dos menores por robar en el interior de un vehículo en El Nodo

r. d. Avilés Domingo, 22 de noviembre 2020, 10:41 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha abierto una investigación por el robo de varios objetivos que estaban en el interior de un vehículo estacionado en El Nodo. Los agentes de la Policía Local identificaron en las inmediaciones de la iglesia del Poblado de Pescadores el pasado miércoles, sobre las ocho menos diez de la mañana, a dos adolescentes de 14 y 15 años como presuntos autores de ese robo. Los menores fueron entregados a sus progenitores después de que se abriera la investigación. La Policía Local actuó después de recibir una llamada del propietario del vehículo que había notado que habían entrado en el mismo.

La Policía Local también identificó el pasado mes de octubre a otros tres menores, estos de 12, 13 y 14 años de edad, por hechos similares en varias decenas de vehículos estacionados en la zona de Villalegre.

Por otro lado, en relación con el control de medidas sanitarias frente a la covid-19 fueron identificadas en la jornada de ayer sábado por la Policía Local 178 personas, siendo propuestas para sanción veinte por no respetar el toque de queda, nueve por no hacer uso de la mascarilla, diez por no respetar el cierre perimetral y siete por no respetar el número de personas máximos para formar un grupo (seis).