La Policía Local recupera un vehículo robado en el acceso a la A-8 desde La Luz

La Policía Local consiguió en la noche del jueves recuperar un vehículo que había sido robado en el acceso a la autopista desde el barrio de La Luz, donde había sido abandonado por sus ladrones. Según informan desde este cuerpo de seguridad, el vehículo fue encontrado sobre las diez de la noche.

Por otro lado, en la jornada del jueves los agentes identificó a 104 personas, de las que fueron propuestas para sanción catorce por no hacer uso de la mascarilla, seis más por no respetar el cierre perimetral del municipio, dos por no cumplir el toque de queda, dos por falta de respeto a agentes de la autoridad y finalmente una por desobediencia a los policías.