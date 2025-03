La Policía Local de Avilés sanciona a un bar por abrir fuera del horario y permitir fumar en el interior

RUTH ARIAS avilés. Viernes, 12 de junio 2020, 00:40 Comenta Compartir

La Policía Local de Avilés sigue imponiendo mano dura en los controles a los establecimientos hosteleros en esta fase 3 de la desescalada. Por segundo día consecutivo se ha sancionado a un local por realizar «una actividad comprendida como ocio nocturno», algo que está prohibido expresamente por el Principado desde el martes, ya que el Gobierno autonómico ha optado por restringir más este tipo de actividades de lo que inicialmente preveían las normas marcadas por Moncloa.

No era lo único sancionable, ya que los agentes que acudieron al local se encontraron con que había clientes fumando en el interior, incumpliendo lo establecido en la ley sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Es decir, que la visita de los policías se saldó con dos denuncias.

Control sobre las terrazas

La intensificación de los controles a lo largo de estas últimas dos semanas queda clara también si tenemos en cuenta que otros diez negocios de hostelería fueron sancionados por distintos incumplimientos de las medidas dictadas por el Consistorio en cuanto a la instalación de terrazas en la vía pública.

En esta fase la desescalada se permite un aforo del 75%, aunque el Ayuntamiento optó al inicio del proceso por ampliar los espacios de las mismas allí donde fuera posible para permitir la instalación de un mayor número de mesas y, de este modo, contribuir a la maltrecha economía del sector tras dos meses de cerrojazo, y se requiere una distancia de dos metros entre las mismas. Normas que, a la vista de lo ocurrido en las últimas horas, no se cumplen en todos los establecimientos.

Los incumplimientos de horarios, la distancia entre las mesas o el consumo en barra cuando aún no estaba permitido son los motivos de multa más frecuentes de estos últimos días, aunque también se ha dado algún caso de falta de la obligatoria mascarilla cuando no se guardan los dos metros de distancia de seguridad obligatorios. Por norma general, no obstante, la mayoría de locales cumple con lo establecido y no ha recibido ningún tipo de apercibimiento.