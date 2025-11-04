El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de los bomberos interviniendo en el incendio de varios vehículos en la calle Balandro. SEPA

La Policía Nacional investiga el origen del fuego que calcinó cinco coches en El Nodo

El fuego se declaró de madrugada y se extendió rápidamente, llegando a afectar a un sexto vehículo

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cinco vehículos calcinados y un sexto afectado es el balance del fuego declarado en la madrugada de ayer lunes que se inició en un automóvil estacionado en la calle del Balandro, en el barrio de El Nodo, y que rápidamente se extendió a los coches contiguos.

Fue un vecino el que dio la voz de alarma y llamó al Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias, donde se recibió el aviso a las 4.20 horas. En la llamada se indicaba que se estaban quemando varios vehículos y que, en principio, no había personas afectadas.

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Avilés junto al jefe de zona centro, se movilizaron y extinguieron el incendio que antes de su llegada ya se había extendido a tres vehículos. Paralelamente se informó a la Policía Local que se encargó de regular el tráfico en la zona.

A esas horas de la madrugada, esta zona de estacionamiento tenía todas sus plazas ocupadas y la pericia de los bomberos evitó que más vehículos se vieran afectados, ya que la gasolina que desprendieron algunos de los quemados hizo que el fuego se extendiera rápidamente y amenazara a otros coches.

Una hora después del inicio de la intervención de los bomberos, a las 5.20, se dio por extinguido el incendio, aunque finalizaron la intervención, una vez asegurada la zona, a las seis de la madrugada.

Para entonces, el fuego había quemado completamente cinco vehículos y afectado a uno más y las labores de extinción habían logrado despertar a muchos de los vecinos de la zona, que siguieron el dispositivo preocupados por la magnitud de las llamas.

La investigación de lo sucedido corre a cargo de la Policía Nacional. El vehículo en el que se inició el incendio quedó completamente calcinado, lo que dificulta esta investigación para determinar si las llamas fueron provocadas o si bien se debió a alguna avería.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  8. 8 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  9. 9 Pensiones mínimas y máximas en España: ¿cuándo sabremos cuánto suben en 2026?
  10. 10 Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Policía Nacional investiga el origen del fuego que calcinó cinco coches en El Nodo

La Policía Nacional investiga el origen del fuego que calcinó cinco coches en El Nodo