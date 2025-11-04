La Policía Nacional investiga el origen del fuego que calcinó cinco coches en El Nodo El fuego se declaró de madrugada y se extendió rápidamente, llegando a afectar a un sexto vehículo

Lucía López Pérez Castrillón Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Cinco vehículos calcinados y un sexto afectado es el balance del fuego declarado en la madrugada de ayer lunes que se inició en un automóvil estacionado en la calle del Balandro, en el barrio de El Nodo, y que rápidamente se extendió a los coches contiguos.

Fue un vecino el que dio la voz de alarma y llamó al Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias, donde se recibió el aviso a las 4.20 horas. En la llamada se indicaba que se estaban quemando varios vehículos y que, en principio, no había personas afectadas.

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Avilés junto al jefe de zona centro, se movilizaron y extinguieron el incendio que antes de su llegada ya se había extendido a tres vehículos. Paralelamente se informó a la Policía Local que se encargó de regular el tráfico en la zona.

A esas horas de la madrugada, esta zona de estacionamiento tenía todas sus plazas ocupadas y la pericia de los bomberos evitó que más vehículos se vieran afectados, ya que la gasolina que desprendieron algunos de los quemados hizo que el fuego se extendiera rápidamente y amenazara a otros coches.

Una hora después del inicio de la intervención de los bomberos, a las 5.20, se dio por extinguido el incendio, aunque finalizaron la intervención, una vez asegurada la zona, a las seis de la madrugada.

Para entonces, el fuego había quemado completamente cinco vehículos y afectado a uno más y las labores de extinción habían logrado despertar a muchos de los vecinos de la zona, que siguieron el dispositivo preocupados por la magnitud de las llamas.

La investigación de lo sucedido corre a cargo de la Policía Nacional. El vehículo en el que se inició el incendio quedó completamente calcinado, lo que dificulta esta investigación para determinar si las llamas fueron provocadas o si bien se debió a alguna avería.