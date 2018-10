La policía protege ya en Avilés a 126 mujeres víctimas de violencia de género La comisión de seguimiento se reunió ayer en el Ayuntamiento. / MARIETA Se trata de la cifra más alta de los últimos años, aunque solo una de ellas está considerada como de riesgo alto y la mayoría son de riesgo bajo EVA FANJUL AVILÉS. Sábado, 6 octubre 2018, 03:15

126 mujeres cuentan en estos momentos con seguimiento policial de protección en Avilés. Esta cifra supone un incremento del 10,3% respecto al pasado mes de abril, en el que se contabilizaron 113 mujeres bajo este tipo de seguimiento y es la cifra más alta de los últimos años. Esta realidad se corresponde a la alerta que lanzaba el pasado martes en la celebración de los Santos Ángeles Custodios el comisario avilesino José María Esteban Corral, que advertía de un incremento de las denuncias por esta causa, aunque confesó no saber si se debían a un crecimiento de la violencia o al hecho de que las mujeres estaban más concienciadas y acudían más a la Policía.

Lo cierto es que en los últimos meses y salvo algún breve paréntesis, el número de órdenes de alejamiento por violencia de género no ha dejado de aumentar, aunque la mayoría de los casos no responden a un perfil grave. De esas 126 mujeres que cuentan con protección policial, 113 tienen algún tipo de orden o medida de protección judicial. Mientras, las 13 restantes no cuentan con orden ni medida judicial, sino que están a la espera de sentencia y, mientras tanto, son protegidas por la Policía Nacional o Local, que comparten esta labor y se reparten las víctimas.

En cuanto al nivel de riesgo que presentan los distintos casos analizados, en estos momentos se contabiliza solo una mujer en Avilés en situación de riesgo alto, además de 27 víctimas que tienen riesgo medio y el resto de los casos presentan riesgo bajo o no apreciado.

Coordinación

Estos son algunos de los datos aportados ayer tras la reunión la comisión técnica para la coordinación de actuaciones y el seguimiento de la violencia de género en Avilés, celebrada ayer y en la que uno de los puntos de orden del día fue la coordinación de las órdenes de protección y medidas de alejamiento existentes así como del programa de teleasistencia.

Otros datos aportados hacen referencia a la nacionalidad de las mujeres que, en la actualidad, tienen seguimiento policial de protección en Avilés, de las que 115 son españolas y once extranjeras.

La concejala de Igualdad, Raquel Ruiz, presidió ayer el encuentro de la comisión técnica en el que también participaron representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado como Susana Suárez Ríos y Tatiana Álvarez Navarro, de la Policía Nacional; Manuel López Bajo, de la Guardia Civil; Juan Antonio Oceja Torres, de la Unidad de Coordinación contra la violencia de género de la Delegación de Gobierno en Asturias.

Por parte de la Policía Local de Avilés, asistieron el jefe del cuerpo Rafael Rodríguez González; así como los agentes de la Policía Local Alejandro Menéndez Expósito y Alejandro Diez Felgueroso. También estuvieron presentes en la reunión María Luisa García Solar, psicóloga del equipo de atención psicosocial a la mujer del Área Sanitaria III; Carmen Enríquez Pérez, de los Servicios Sociales municipales; y Rosa Elena García Prado, de los Servicios municipales de la Mujer.