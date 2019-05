Policías y una psicóloga analizan mañana el 'sexting' en el Aula de Cultura Alertan del riesgo de dar un móvil con conexión a internet a un adolescente sin formación ni control paternal de ningún tipo C. R. AVILÉS. Miércoles, 29 mayo 2019, 03:43

Alberto José Vior, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Avilés, podría escribir un libro con los comentarios que padres y adolescentes le trasladan en las numerosas charlas que imparte acerca de los riesgos de compartir la intimidad en internet, en tiempo real y sin filtro alguno. Las anécdotas, tan sorprendentes como preocupantes, se cuentan por decenas y le confirman en la necesidad de seguir difundiendo unas advertencias básicas que ahorrarían a las familias muchas preocupaciones. Él conformará mañana, junto a Carlos Joaquín Flórez, jefe de la brigada de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Avilés, Daniel Carreño, subinspector de la unidad administrativa y servicios especiales de la Policía Local, y la psicóloga Lidia Parra, experta en promoción para la seguridad en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en menores, la mesa que reflexionará sobre los 'Nuevos delitos a la sombra de internet', organizada por el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS en el Centro de Servicios Universitarios, a las 19.30 horas. La entrada es gratuita.

Apenas unos días después de que saltara a la luz pública la difusión masiva de fotografías íntimas de adolescentes avilesinas, la charla resolverá las inquietudes de las familias acerca de un fenómeno que no tiene visos de desaparecer por el acceso cada vez más temprano que los niños tienen a la tecnología sin la formación ni el control parental necesarios. «Los padres no son conscientes de que dejar a los niños con un teléfono móvil con internet es como decirles que un cuchillo solo vale para cortar y dejar uno sobre la mesa. En cuanto se vayan lo van a utilizar», compara Vior.

Aceptación y autoafirmación

«El 'sexting' se hace por agradar a los amigos, por apuestas o por autoafirmación»

El agente relata anécdotas para ilustrar el grado de desconocimiento e inocencia de los adolescentes. «Un chaval de once años, tras una charla, me comentó que le pedía a una 'chica' con la que se comunicaba por internet que le enseñara el pecho y esta lo hacía. Cuando le pedía que le mostrara otras partes, ella le pedía una tarjeta de crédito, entonces el chaval lo que hacía era cambiar la tarjeta SIM del teléfono y repetía el proceso. Tenía hasta tres tarjetas SIM para lograr ver ese contenido», que no era otra cosa que el gancho de una página de pago pero que demuestra el ingenio de un preadolescente sin dinero y en una edad «complicada», según identifica la psicóloga Lidia Parra.

«Voy a explicar qué es el 'sexting', un comportamiento común en muchas de las interacciones adolescentes», adelanta. La profesional señala que responde tanto a ese primer despertar de la sexualidad y la necesidad de explorarla como a otro tipo de motivaciones tales como «agradar a los amigos, apuestas, la búsqueda de la aceptación del grupo o una autoafirmación, entre otras». Parra recuerda que «en estas edades 'puede' la presión de los compañeros», por eso el policía local Daniel Carreño considera que es fundamental que los padres asuman el control. «La clave está en la educación. Cuando a un menor de edad se le da un teléfono móvil con internet es como ofrecerle una puerta abierta al mundo. Y si un quiosco o un videoclub no puede tener contenido pornográfico a la vista, debemos ser conscientes de que con ese móvil le estamos dando barra libre a un menor que no deja de ser una persona en formación. Tendríamos que implicarnos todos», considera.

Su cuerpo, que no tiene competencias en materia de investigación, asume tareas de sensibilización y educación en las que Vior es todo un experto. «Otro día, después de otra charla, unas chicas me dijeron que había un chico que se masturbaba delante de ellas (por internet). Les pedí que me dejaran adivinar y acerté al señalar que habían sido ellas las que alternativamente le habían solicitado amistad a pesar de que no lo conocían», en otro ejemplo de la escasa percepción de riesgo que tienen los adolescentes y que mañana los cuatro tratarán de explicar con la perspectiva que da la experiencia y el conocimiento.