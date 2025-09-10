Los polideportivos de Avilés adelantan su cierre para ajustar la jornada de los trabajadores

Los polideportivos municipales de Avilés adelantan desde este mes su horario de cierre, que pasa de hacerse a las once y media de la ... noche para hacerlo a las once como medida para poder ajustar la jornada laboral de los trabajadores de la Fundación Deportiva Municipal y de la empresa de Servicios Auxiliares, que está establecida en 37,5 horas.

La medida llevaba tiempo hablándose con los sindicatos, y se ha puesto en marcha este mes, aunque aún no se ha establecido por completo. Más allá del cierre media hora antes, el cambio implica un reajuste de los horarios de los clubes deportivos que entrenan en las distintas instalaciones y también de algunos grupos de extraescolares que hacen uso de los mismos.

«Hay muchos clubes que entrenaban de nueve y media de la noche a once, lo que implica que luego se tienen que duchar y no salían hasta las once y media», explica el concejal Juan Carlos Guerrero. Ahora, esos equipos han pasado a entrenar de nueve a diez y media, lo que permite cerrar los polideportivos a las once. El adelanto, eso sí, ha supuesto ir cambiando los horarios previos, algo que no siempre ha sido posible, puesto que los equipos que entrenan en las primeras franjas horarias no siempre pueden hacerlo antes.

«Hemos tratado de buscar una solución que no afecte demasiado a los clubes, y creo que será una buena medida para todos»

«Hemos tratado de buscar una solución que no afecte mucho a los clubes, y aún estamos encajando los horarios de las extraescolares», detalla el edil. Ha habido que adelantar horarios, cambiar otros, y aún no ha concluido el proceso, que espera poder estar ya cerrado de cara al mes de octubre, cuando los centros estarán ya a pleno rendimiento.

«Igual podemos tener algún problema en el polideportivo de La Magdalena, pero creo que se podrá resolver finalmente», confía Guerrero, que cree que «es una buena medida, no sólo para los trabajadores, sino también para los deportistas, que podrán terminar un poco antes».