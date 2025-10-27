Aunque nació en Madrid, Beatriz Ayuso ya es una avilesina más, y gracias a su capacidad de trabajo desde la ciudad se ha ganado ser, ... desde el pasado mes de julio, la responsable del Distrito 2021 (Galicia, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y las Islas Canarias) del programa Polio Plus del Rotary. Aprovechando la celebración el pasado 24 de octubre del Día Mundial contra la Poliomielitis, hace repaso del estado de la enfermedad y deja claro que «nos falta muy poco para erradicar la enfermedad y no podemos parar ahora, hay que conseguirlo».

–Ya lleva varios meses al frente del Distrito, ¿qué panorama se ha encontrado?

–Estoy muy satisfecha. Poco a poco he ido hablando con los clubes, concienciándolos de la importancia de recaudar fondos contra la polio a través de diferentes eventos, y la respuesta ha sido muy positiva. También de la población, todo sea dicho.

–Mucha gente ve la polio como una enfermedad superada. ¿Qué puede decir al respecto?

–Obviamente, no estamos ni de lejos como antes de 1988, cuando Rotary se convirtió en la primera organización no gubernamental privada en desarrollar una iniciativa de salud pública como fue la Iniciativa Global para la Erradicación de la polio (GPEI), pero actualmente existen 35 casos de poliovirus salvaje tipo 1 en Pakistán (29) y Afganistán (6), donde el virus sigue siendo endémico. Además, todos los países están en riesgo, especialmente aquellos más vulnerables, con servicios de salud pública y programas de inmunización frágiles, además de vínculos comerciales o de viajes con países endémicos.

–¿Confía en poder celebrar pronto la erradicación?

–Ojalá. Queda muy poco. En 2007 se unió a la GPEI la Fundación Bill y Melinda Gates y en 2020 GAVI, la Alianza Global para las Vacunas e Inmunización, además de varios gobiernos de todo el mundo. Además, con la implementación del programa Polio Plus se crearon laboratorios para el análisis de muestras, se reforzaron la investigación, la rehabilitación y los tratamientos ortopédicos, se mejoró el transporte refrigerado de vacunas y se aseguró el pago a los equipos locales de vacunación.

–¿Cuál es para usted la clave para poder conseguirlo?

–Hoy en día, la vacunación del 100% de los niños menores de 5 años, en todo el mundo, es la única estrategia para la erradicación del virus de la polio hasta conseguir que haya cero niños sin ninguna dosis de vacuna.

–¿Hasta dónde ha llegado el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates?

–El pasado mes de enero, Rotary y la Fundación Bill y Melinda Gates anunciaron que continuarán su colaboración en materia de recaudación de fondos, la cual genera hasta 150 millones de dólares al año para financiar las labores de erradicación de la polio. En el marco del acuerdo, Rotary se compromete a recaudar 50 millones al año durante los próximos tres años y la Fundación Gates continuará aportando dos dólares por cada dólar que Rotary destine al programa Polio Plus. Es muchísimo dinero y estamos muy agradecidos.

–La polio es una enfermedad compleja. ¿Qué puede provocar?

–Debilidad, fatiga, dolor crónico... El síndrome postpolio también nos ocupa y hacemos un trabajo de acompañamiento, entre otras cosas, que es fundamental.