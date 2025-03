El PP acusa al gobierno de Avilés de «juego sucio» y de atacar personalmente al edil Carlos Fernández

En el Partido Popular de Avilés están muy enfadados con el PSOE a raíz de un vídeo que se hizo viral en redes sociales el ... pasado fin de semana, en el que miembros de las Juventudes Socialistas de Avilés acusaban a los populares de tener «una ideología clasista, excluyente y profundamente alejada de los principios democráticos».

La polémica surgía de una intervención que hizo el concejal del PP, Carlos Fernández, en el último Pleno municipal, poniendo en duda la necesidad de invertir 1,4 millones en un nuevo polideportivo en el barrio de La Carriona. Desde el PP consideran que se tergiversaron sus palabras y acusan a los socialistas. «El PSOE ha cruzado todas las líneas y cae cada vez más bajo. Esto no es política, es un juego sucio y un torpe marketing de guerrillas».

Así lo defendió este lunes Esther Llamazares, en una rueda de prensa conjunta con el concejal Carlos Fernández. «El PSOE se ha olvidado de hacer política, no saben o no quieren saber de gestión y tapan su incompetencia llevando el barro y la crispación a todos los hogares de este país. Hace poco bajaban a los infiernos a una edil de Gobierno a la que primero adoraban. Ahora lo hacen con un compañero del PP, y no es la primera vez. No puede haber nada más miserable, chabacano y bajo que eso. No es la política que nosotros hemos venido a hacer al Ayuntamiento», defendió Llamazares.

En esta misma línea el Partido Popular de Avilés critica que en el vídeo «son las propias Juventudes Socialistas quienes tachan de algún modo a los vecinos de La Carriona, son ellos quienes les diferencian, son ellos los clasistas». Los populares defienden a su vez que durante la intervención de Carlos Fernández en el Pleno no existe referencia alguna a semejante acusación por lo que, se pregunta la edil popular, «¿exactamente en qué clase ponen ellos a los vecinos de La Carriona? ¿Cuál es exactamente la diferenciación que quieren hacer con respecto a otros vecinos de Avilés? No hay nada más molesto que la utilización de las personas para sacar un rédito», acusa Llamazares.

Culpan a la cúpula socialista

El grupo municipal del PP de Avilés reiteraba este lunes en rueda de prensa que «no diferenciamos en clases a los ciudadanos, algo que no parece suceder en las filas del PSOE. Porque las Juventudes que vierten este contenido están absolutamente dirigidas por la nueva Dirección del PSOE de Manuel Campa. Me preocupa que estos cachorros socialistas salgan de las políticas de Juventud que tanto promulga el PSOE, se jactan de tener muchos programas para los jóvenes, damos fe de que hay miles de euros invertidos en ellos, nos gustaría saber que si lo que aprenden es esto. La forma de actuar de estos cachorros del PSOE, adivina que viene un futuro de medio plazo interesante y peligroso», reiteraba Llamazares.

Desde las filas populares «no vamos a usar sus fórmulas, pese a tener argumentos sobrados basándonos únicamente en las intervenciones plenarias, pero sí nos gustaría emplazar a la alcaldesa, como directora de la banda, a hacer un debate público sobre políticas sociales y públicas de Avilés, estaremos encantados de contestar ante los vecinos -todos- acerca de cada una de las políticas que se aplican desde el PSOE, a cada una de sus actuaciones manipuladoras que tienen con los vecinos de Avilés».

Para Esther Llamazares, el PSOE «ha cruzado una línea roja importante para este grupo. Es la segunda vez que atacan a Carlos (Fernández) con cuestiones personales y eso no lo vamos a permitir. Carlos es una de las personas más dialogantes y que más propuestas ha hecho por la parte de atrás, sin hacerse públicas, para ponerlas a disposición del PSOE constantemente. Carlos, por su profesión, maneja mucha información útil y siempre ha intentado canalizar su valía para obtener un resultado beneficioso para los ciudadanos».