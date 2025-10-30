El PP de Avilés exige aclaraciones sobre los contratos de patrocinio tras el informe de la Sindicatura

El Partido Popular volverá a pedir explicaciones al Gobierno de Avilés en el pleno de mañana viernes acerca del uso reiterado de los contratos ... de patrocinio como fórmula para financiar conciertos, festivales y eventos sin cumplir los requisitos que marca la ley después de que la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias haya cuestionado la legalidad de esta fórmula en su informe de fiscalización del ejercicio 2022. Conforme a este documento, «no queda acreditada la equivalencia entre las prestaciones de las partes».

El órgano fiscalizador advierte, según subraya el PP, que estos contratos «deberían haberse tramitado aplicando la normativa propia de subvenciones» y que la documentación existente «no permite comprobar que la publicidad recibida compense el dinero pagado por el Ayuntamiento».

La portavoz popular Esther Llamazares recordó que hace unos meses su partido llevó al pleno una propuesta de acuerdo para realizar una auditoría interna de todos los contratos de patrocinio firmados desde 2021, «precisamente para esclarecer estas irregularidades, y el PSOE y sus socios votaron en contra».

Entiende, por tanto, que el informe de la Sindicatura de Cuentas da la razón a su grupo municipal. «Lo que llevamos años denunciando ya no es una denuncia política, es una constatación técnica. La Sindicatura confirma que el Ayuntamiento utiliza los contratos de patrocinio sin justificar su retorno económico ni acreditar la equivalencia exigida por ley».

El Partido Popular subraya que el informe del órgano fiscalizador corresponde al ejercicio 2022, por lo que las posibles irregularidades posteriores , de 2023 a 2025, aún no han sido revisadas. «Si lo que ya ha salido a la luz corresponde a 2022, lo peor está por venir. El Ayuntamiento ha continuado tramitando patrocinios con el mismo modelo y los mismos errores que hoy señala la Sindicatura», señaló Llamazares.

La portavoz popular insistirá en el pleno del viernes en que el Gobierno local debe aclarar qué documentación debe incluir cada patrocinio, cómo se valora el retorno publicitario, quién lo verifica y qué papel desempeña la Intervención municipal. «El Ayuntamiento de Avilés no puede seguir gastando dinero público sin control ni justificación. Si no hay nada que ocultar, lo lógico sería aceptar de una vez la auditoría que propusimos y que rechazaron», concluyó.