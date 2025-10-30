El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Esther Llamazares, en el grupo municipal. PALOMA UCHA

El PP de Avilés exige aclaraciones sobre los contratos de patrocinio tras el informe de la Sindicatura

El grupo municipal se siente avalado después de que el organismo haya señalado que «no queda acreditado» el retorno económico

R. D.

AVILÉS.

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:08

El Partido Popular volverá a pedir explicaciones al Gobierno de Avilés en el pleno de mañana viernes acerca del uso reiterado de los contratos ... de patrocinio como fórmula para financiar conciertos, festivales y eventos sin cumplir los requisitos que marca la ley después de que la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias haya cuestionado la legalidad de esta fórmula en su informe de fiscalización del ejercicio 2022. Conforme a este documento, «no queda acreditada la equivalencia entre las prestaciones de las partes».

