El PP de Avilés se opone a las zonas tensionadas : «Estrangulan la oferta de vivienda»

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, anunció hace apenas unas semanas que a partir del próximo año se podrán catalogar ... como zonas tensionadas varios barrios de Avilés para regular el mercado de la vivienda, una medida que se aplicará también en otros seis concejos y que en el caso avilesino responde a una petición del propio gobierno municipal, medida que no obstante no comparten los grupos de la oposición.

El propio Partido Popular se mostraba ayer tajante al respecto y lo hacía a través de su diputada autonómica Susana Fernández, que estuvo en Avilés y verbalizó la oposición de su partido ante estas medidas regulatorias que previsiblemente se aplicarán en 2026 y durante un plazo de tres años según las pretensiones del Principado.

En este sentido la diputada popular afirma que «el Partido Popular no está de acuerdo con la declaración de zonas tensionadas» y lo justifica argumentando que, «además de ser un fracaso absoluto, estrangulan la oferta».

Susana Fernández se ampara además en que el control de precios ha provocado el rechazo «unánime» de las comunidades autónomas, «incluso de aquellas gobernadas por el Partido Socialista porque provoca la contracción de la oferta. Si intervienes el mercado, la oferta cae y los precios se disparan», defiende la diputada regional, que ayer compareció en rueda de prensa junto a la presidenta del PP de Avilés, Estefanía Rodríguez, y el concejal Jorge García.

La diputada va más allá y considera que, de aplicarse, «estamos ante una ley sectaria que ha machacado la oferta y ha provocado una subida desorbitada de los precios» indicó Fernández. Entre los ejemplos propuesto por la diputada popular señala que «en el último año los contratos de temporada representan el 30% en Barcelona, el 15% en Madrid y el 13% en Málaga y Valencia», como ejemplo de ciudades en las que ya se ha aplicado una regulación similar a la que se pretende en Avilés.