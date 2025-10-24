El PP denuncia la difusión de mensajes «indecentes» en el Campus Feminista de Avilés

El Partido Popular de Avilés ha denunciado a través de un vídeo publicado en redes sociales la difusión de mensajes «indecentes» y contenidos «impropios y ... sectarismo ideológico» en las charlas dirigidas a estudiantes de institutos que se impartieron en el marco del V Campus Feminista que la concejalía de Igualdad organizó del 16 al 19 de octubre en la Casa de Cultura y la Casa de las Mujeres.

La concejala popular Cristina Viso hizo pública esta denuncia a través de un vídeo en el que critican que el Campus Feminista «haya sido el espacio elegido para lanzar discursos con adoctrinamiento y claro carácter sectario». En concreto se refiere a una charla que formaba parte del programa y llevaba por título 'Educación sexual, prevenir las consecuencias de la pornosocialización' y que impartió la pedagoga Ana Magallanes,

La concejala del PP critica en el citado vídeo que esa charla estaba pensada para mayores de edad, sin embargo en el programa público del Campus Feminista se informaba que era una actividad para centros educativos, incluso se programaron dos sesiones adaptadas a diferentes edades y ciclos educativos de secundaria.

Además los populares muestran su desacuerdo con algunos de los temas que se trataron en esas sesiones formativas y ponen ejemplos como «que no hay una edad para empezar a practicar sexo o incluso consejos del tipo que si se te rompe el preservativo no pasa nada porque acudes a la farmacia sin receta y te compras la píldora del día después», critica Viso en el vídeo.

«Muchas familias no eran conocedoras de en qué actividad estaban sus hijos y a qué tipo de contenidos estaban siendo expuestos», añade la popular. En esta línea desde el partido afirman que algunas familias de alumnos que participaron en las actividades han formulado quejas a los centros educativos, algo que este periódico no ha podido comprobar.