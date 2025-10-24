El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La edil Cristina Viso en el vídeo publicado por el PP de Avilés para denunciar el Campus Feminista. PP AVILÉS

El PP denuncia la difusión de mensajes «indecentes» en el Campus Feminista de Avilés

Los populares también consideran que hubo «contenidos impropios y sectarismo ideológico» en las charlas dirigidas a alumnos de institutos, a pesar de que era contenido adaptado e impartido por una pedagoga cualificada

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:47

El Partido Popular de Avilés ha denunciado a través de un vídeo publicado en redes sociales la difusión de mensajes «indecentes» y contenidos «impropios y ... sectarismo ideológico» en las charlas dirigidas a estudiantes de institutos que se impartieron en el marco del V Campus Feminista que la concejalía de Igualdad organizó del 16 al 19 de octubre en la Casa de Cultura y la Casa de las Mujeres.

