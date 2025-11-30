El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El PP denuncia «la marginación» del concejo por parte del Gobierno regional

Yolanda De Luis

Avilés

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

El Partido Popular de Castrillón denunció ayer «la marginación» que en su opinión somete el Gobierno del Principado al concejo. La portavoz Nuria González-Nuevo aseguró que hace casi un año el alcalde, Eloy Alonso, pidió al presidente regional una reunión para exponerle las necesidades y problemas del concejo, así como los principales proyectos del gobierno local en los que ambas administraciones podrían colaborar. Sin embargo, y a pesar de que todavía hace un mes se ha reiterado la petición, según señala la portavoz popular, hasta ahora no ha habido respuesta.

«Queremos hacer pública nuestra decepción y malestar ante esta marginación de Castrillón y de los castrillonenses», apunta Nuria González-Nuevo.

Los proyectos

En la última carta que Eloy Alonso ha dirigido a Barbón le recuerda que Castrillón es el séptimo concejo de Asturias por población a la vez que enumera los proyectos en los que el equipo de gobierno popular querría colaborar con el Principado.

Entre ellos, cita «el comprometido» centro de salud de Piedras Blancas, «la prevista» escuela de cero a tres años en Salinas, el área empresarial y centro logístico del Aeropuerto, la ronda de Piedras Blancas, la senda peatonal y del camino de Santiago de la carretera de La Plata y la mejora del propio vial de titularidad regional, completar el saneamiento del concejo, así como la colaboración en las obras en los centros educativos y en el desarrollo del área deportiva de Ferrota, entre otros.

El primer edil castrillonense le vuelve a pedir así una reunión al presidente regional, Adrián Barbón, para «poder exponerte estos proyectos y necesidades y establecer un calendario conjunto para su desarrollo y ejecución».

