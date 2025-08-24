El PP exige «claridad» en la gestión deportiva y los patrocinios culturales El grupo municipal interrogará al gobierno en el pleno sobre la deuda con el Belenos, el Suárez Puerta y la gestión de La Magdalena

El Partido Popular reclamará en el pleno de este martes más transparencia el gobierno, sobre todo el dos áreas: Deportes y Cultura. Por una parte, el edil Carlos Fernández pedirá explicaciones sobre la situación económica y contractual del Ayuntamiento con el Belenos Rugby Club, «después de meses de opacidad» sobre la deuda señalada por la entidad deportiva. «El gobierno debe aclarar de una vez cuál es el estado real de sus compromisos con el club», exige.

Fernández también planteará un riego tras el acuerdo firmado con el Real Avilés, pidiendo «un procedimiento reglado y baremado que garantice trato igualitario al resto de clubes que representan a Avilés a nivel nacional».

Asimismo, la portavoz municipal, Esther Llamazares reclamará explicaciones sobre la concesión del estadio Román Suárez Puerta, por el incumplimiento del compromiso adquirido en julio de informar a los grupos municipales. «Se comprometieron a trasladar puntualmente la documentación y los pasos necesarios para una concesión demanial inmediata, pero a día de hoy nada se ha facilitado y todo lo relativo al estadio permanece oculto. O bien se oculta, o bien no se ha hecho nada en este sentido; en cualquiera de los casos, es inaceptable», señala la concejala popular.

El PP también defenderá el martes un acuerdo para la contratación de una auditoría externa de los contratos de patrocinio cultural desde 2019, e interpelará sobre el uso del recinto Ferial de La Magdalena, preguntando si existe algún acuerdo o convenio con IFECAV que permita una utilización preferente del pabellón, en qué condiciones se arrienda a particulares y si los precios son públicos».