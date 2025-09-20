El PP pide «medidas urgentes» para el Centro de Tecnificación

L. L. P. TRASONA. Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El diputado regional del Partido Popular Pedro de Rueda volvió a denunciar ayer las condiciones y la falta de mantenimiento en el Centro de Tecnificación de Trasona.

El diputado popular señaló que «el Plan de Tecnificación Deportiva de Asturias simplemente no existe, mientras que comunidades como Galicia, Baleares o Madrid sí cuentan con uno que permite dar continuidad a los jóvenes talentos en las categorías cadete y juvenil».

Así mismo, criticó «la falta de cumplimiento y la desidia del Gobierno socialista» en relación con las instalaciones. De Rueda recordó que en abril de 2024 la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, anunció la instalación de un sistema de videovigilancia tras los robos sufridos en las instalaciones, algo que no se ha llevado a cabo aún.

«En mayo de 2022, la anterior consejera, Berta Piñán, se comprometió a destinar 2,3 millones de euros del Plan de Recuperación para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de los centros de Trasona y El Cristo. Tampoco nada de nada», aseguró.

Asi mismo, criticó el estado de «abandono» de las instalaciones y exigió al Gobierno autonómico «medidas urgentes».