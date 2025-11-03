El PP reclamará que el Principado intervenga las cuentas de Avilés: «Aparece un desfase patrimonial de 18 millones»

El PP presentará en el Ayuntamiento de Avilés una moción en la que reclamará al Principado de Asturias que fiscalice la contabilidad municipal a ... raíz del último informe de la Sindicatura de Cuentas , según declaró esta mañana la portavoz del grupo municipal, Esther Llamazares. Por su parte, José Agustín Cuervas-Mons, diputado en la Junta General del Principado, recordó que los informes de la Sindicatura de Cuentas son examinados en el parlamento asturiano, donde el análisis sobre Avilés será sometido a un profundo análisis porque «es uno de los ayuntamientos más incumplidores», con el agravante de ser la tercera ciudad de Asturias.

Esther Llamazares alertó de la situación que refleja el documento porque «aparece un desfase patrimonial de 18 millones de euros». Los dirigentes populares alertaron sobre las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas que se centran en tres aspectos concretos: contratación, política de personal y subvenciones.

Advertencia «He analizado las cuentas del 23 y 24 y son mucho peores» Esther Llamazares Portavoz municipal PP Avilés

Así, en el tema de la contratación, Cuervas-Mons destacó que el 48,2% de la plantilla llevaba más de cinco años sin disponer de documentación acreditativa de su acceso al puesto de trabajo. Además de aparecer otros problemas como el abono de un millón de euros, en números redondos, como «productividad corporativa» sin que, a juicio del organismo fiscalizador se encuentre correctamente justificado. Con todo, Llamazares reconoció que en los dos últimos años se había reducido la eventualidad.

Sin embargo, en el resto de campos analizados por los populares, las irregularidades se mantienen. Así, en el caso de las subvenciones, la Sindicatura considera que se incumple el Plan Estratégico de Subvenciones y existe un peso excesivo de las subvenciones nominativas, que llegan a tener la consideración de transferencias de fondos.

Los populares alertaron también sobre las contrataciones, donde la Sindicatura considera que se utilizan de forma no adecuada algunas figuras como los contratos de patrocinio, cuyo uso no corresponde con el fin recogido por la norma legal.

Llamazares y Cuervas-Mons también mostraron su preocupación porque el informe considere que existe un desfase de 18 millones de euros sobre el valor que el Ayuntamiento atribuye a sus bienes patrimoniales y su valor real. «Ya lo dije en el pleno, es algo muy grave porque no conocemos la situación económica real del Ayuntamiento», afirmó Llamazares.

No descartan nada

A raíz de la denuncia presentada, los dirigentes populares «no descartan nada», aseguró Esther Llamazares. La edil avanzó que «he estudio las cuentas de 2023 y 24 y, salvo las mejoras en la reducción de eventualidad, son muchos peores que 2022. Llamazares confía en tener un informe completo de la contabilidad municipal por parte de Principado antes de tomar una decisión. »Sin tener toda la información suficiente no iré al juzgado. No considero que deba acudir a dirimir opiniones políticas«, afirmó.

La portavoz municipal recordó que el análisis de la Sindicatura de Cuentas «aún tiene un recorrido» antes de iniciar la vía judicial, concluyendo que «nunca he conocido un informe tan demoledor».