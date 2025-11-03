El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Esther Llamazares muestra el informe de la Sindicatura de Cuentas, a su lado José Agustín Cuervas-Mons. José Simal

El PP reclamará que el Principado intervenga las cuentas de Avilés: «Aparece un desfase patrimonial de 18 millones»

Esther Llamazares y José Agustín Cuervas-Mons alertan sobre el último informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el presupuesto de 2022

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

El PP presentará en el Ayuntamiento de Avilés una moción en la que reclamará al Principado de Asturias que fiscalice la contabilidad municipal a ... raíz del último informe de la Sindicatura de Cuentas , según declaró esta mañana la portavoz del grupo municipal, Esther Llamazares. Por su parte, José Agustín Cuervas-Mons, diputado en la Junta General del Principado, recordó que los informes de la Sindicatura de Cuentas son examinados en el parlamento asturiano, donde el análisis sobre Avilés será sometido a un profundo análisis porque «es uno de los ayuntamientos más incumplidores», con el agravante de ser la tercera ciudad de Asturias.

