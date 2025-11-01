«El PP vive en la mentira», dice el PSOE sobre el centro de día

L. L. P. LAS VEGAS. Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

«Está claro que no quieren saber ni decir la verdad, viven en la mentira. No tienen el nivel para representar a las vecinas y vecinos de Corvera». Con estas palabras respondió el portavoz del PSOE en Corvera, Jorge Suárez, a las «mentiras» del PP sobre el centro de día de Las Vegas, cuyos servicios son utilizados actualmente por siete personas.

El centro cuenta con ocho trabajadores entre los que se encuentra la directora, una psicóloga, una fisioterapeuta y cinco auxiliares. Además, desde el Área de Acción Social del Ayuntamiento existe una coordinación directa con el Principado de Asturias para las posibles derivaciones de las personas dependientes, para que esta se haga de la forma más ágil posible.

«Desconocemos los motivos que llevan al Partido Popular a afirmar tales mentiras. Sólo demuestran con este tipo de declaraciones, auténticos bulos a los que están tan acostumbrados últimamente, que no están a favor del servicio público a los corveranos y corveranas», señala Suárez Jaimes.