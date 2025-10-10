El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las tarifas de aparcamiento en las zonas ORA se incrementarán, así como el coste de cancelar una multa a través de este servicio. Marieta

PP y Vox denuncian las penalizaciones fiscales al uso del coche en Avilés y reclaman reducir las tasas

Podemos Avilés considera la propuesta de ordenanzas «decepcionante», exige trabajar en la tasa turística y anuncia enmiendas al texto propuesto

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:51

Comenta

El gobierno avilesino presentó anteayer una propuesta de ordenanzas fiscales para el año que viene que plantea subidas del agua y alcantarillado y, sobre ... todo, de los aparcamientos subterráneos y la ORA, lo que el Partido Popular ha calificado como «un atropello». Tanto el PP como Vox se mostraron ayer muy críticos con este incremento de las tasas de aquellos servicios municipales que tienen que ver con el coche privado.

