PP y Vox denuncian las penalizaciones fiscales al uso del coche en Avilés y reclaman reducir las tasas

El gobierno avilesino presentó anteayer una propuesta de ordenanzas fiscales para el año que viene que plantea subidas del agua y alcantarillado y, sobre ... todo, de los aparcamientos subterráneos y la ORA, lo que el Partido Popular ha calificado como «un atropello». Tanto el PP como Vox se mostraron ayer muy críticos con este incremento de las tasas de aquellos servicios municipales que tienen que ver con el coche privado.

«Todo lo que tiene que ver con el vehículo particular es una sangría permanente», clama la portavoz popular, Esther Llamazares, que considera que «el coche se está convirtiendo en un artículo de lujo», cuando «hay mucha gente que lo necesita para ir a trabajar o para ir a hacer la compra, por más que quieran eliminarlo penalizando y prohibiendo».

Su homóloga en Vox, Arancha Martínez Riola, ha criticado la propuesta de ordenanzas en este mismo sentido y, si bien califican como «positiva» la congelación que se plantea para los cinco impuestos municipales, el IBI, el IAE, el de construcciones, la plusvalía y la viñeta, consideran que esta última debería reducirse. «El Ayuntamiento restringe constantemente el aparcamiento y las zonas de circulación de vehículos, por lo que se debería de reducir el coeficiente multiplicador de la tasa en concordancia con los constantes trastornos causados a los conductores», asegura la edil.

«Cada vez hay menos servicios y menos aparcamientos para el coche, pero la gente tiene que pagar más», critica también Llamazares. La previsión es que el año que viene se mantengan los precios actuales, mientras que el de plaza de España, que afrontará una remodelación para ampliar el tamaño de las plazas, subirá sus tarifas un 2,5% y el de La Exposición lo hará en un 5% «en función del coste de mantenimiento y personal», según indica el gobierno municipal.

También han criticado la subida en la tasa del alcantarillado y, sobre la de basura, que en principio se mantiene estable, Vox reclama que se reduzca a los pequeños comercios porque «es una de las más altas de Asturias». También el PP está «en desacuerdo» con la aplicación de la tasa. «Lo que hicieron fue trasponer una norma europea como les pareció, y lo convirtieron en un impuestazo que creemos que se está aplicando mal». En este sentido, su partido está trabajando en una propuesta que fomente el reciclaje, porque «dicen que quien contamina más debe pagar más, pero lo que sucede es que todos pagan lo mismo, contaminen más o menos».

Igualmente, Vox prevé presentar enmiendas y propuestas, como la ampliación de la beca de comedor a los alumnos de los colegios concertados, una de sus reivindicaciones históricas.

La tasa turística

No serán los dos únicos partidos que presenten enmiendas, ya que también Podemos está trabajando en propuestas y cambios para plantear al gobierno del que salió el pasado febrero. A pesar de que el grupo acordó con el PSOE la bonificación de las tasas deportivas para los jóvenes y la gratuidad en el uso de las instalaciones deportivas para los clubes, los morados consideran la propuesta de ordenanzas «decepcionante».

Su principal motivo de queja es la ausencia de referencias a la tasa turística, una medida en la que hace una año se anunció que se avanzaría, pero que sin embargo no ha comenzado a aplicarse. «Echamos en falta una mayor implicación tanto del gobierno municipal como del autonómico para avanzar hacia su implantación», lamenta el portavoz de Podemos, David García, que exige que se den pasos, «como los que da el PSOE de Gijón, «pidiendo que se inicien los estudios previos para la implantación de la tasa turística o se inicien los procedimientos de consulta previa a la ciudadanía en relación a la elaboración de una ordenanza para regular esta tasa».

Los morados consideran que se trata de una tasa «fundamental para el desarrollo sostenible del municipio» y que «no nos vale la respuesta de que no se puede implementar la tasa turística sin el marco autonómico, pues se pueden ir dando pasos en ese sentido para que veamos avances».