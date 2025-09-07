El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

PP y Vox lamentan las «promesas incumplidas» y el «tiempo perdido»

R. A.

AVILÉS.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Los principales grupos de la oposición, PP y Vox, no ven, sin embargo, grandes avances en la ciudad. El PP habla de «tiempo perdido», Vox de «promesas incumplidas» y ambos coinciden en señalar la falta de avances en los grandes proyectos de la ciudad: el soterramiento, la Ronda Norte o el polígono de baterías. «Comparten un rasgo común: todos han gozado en varias ocasiones de presentaciones grandiosas y todos están a la espera de materializarse a partir de 2026», lamenta la portavoz popular, Esther Llamazares.

El PP denuncia una «falta de rumbo» después de que «se hundiera un centro de FP en Valliniello para levantar otro de 17 millones en La Grandiella», así como la falta de concreción en proyectos como el de Los 7 Enanitos o el hecho de que «se anuncian zonas de bajas emisiones sin un solo trámite para facilitar la construcción de vivienda nueva mientras se pretende intervenir el mercado inmobiliario en lugar de impulsar soluciones reales».

«El gobierno ha fallado estrepitosamente en materia de vivienda, y pretende suplir su incapacidad a costa de los ciudadanos, criminalizando al pequeño propietario con medidas intervencionistas», señala Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox. «Son incapaces de crear vivienda accesible, a pesar de que Avilés cuenta con suelo suficiente para ello. Un claro ejemplo es la zona de Cristalería y Jardín de Cantos-La Maruca, donde a falta de que el Ayuntamiento realice un último trámite se podría disponer de unas 350 viviendas de las que venimos esperando desde el 2021», expone.

El PP habla de «abandono» y «deterioro» de los distintos barrios, y critica la «improvisación» de las inversiones «gracias al dinero que llega de fondos europeos» que «se gasta sin planificación, sin conocer las verdaderas necesidades y sin ideas estructurales sobre el futuro de la ciudad». Ocurriría lo mismo en lo referido al gasto social: «Se gasta más, pero se soluciona menos», critica Llamazares. La portavoz popular señala también la situación administrativa del Suárez Puerta, «que sigue sin solucionarse».

«El gobierno local funciona como una maquinaria de supervivencia política, alimentada por pactos oportunistas, apoyos inestables y una red clientelar», afirma Llamazares. «Hemos dejado de ser un concejo tractor para pasar a ir a rebufo de otros emergentes como Siero o Llanera», lamenta Riola.

