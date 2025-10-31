PP, Vox y Podemos rechazan la subida del agua en Avilés para 2026

Los votos de PP, Vox y Podemos han tumbado esta mañana la propuesta del gobierno de subir el precio del agua doméstica y la tasa ... de alcantarillado un 2,7% para el próximo año, abriendo un escenario inédito en las relaciones del Ayuntamiento de Avilés con Aguas de Avilés, la empresa mixta encargada de la prestación del servicio de aguas en la ciudad. La subida del agua según la inflación de agosto es una de las condiciones del contrato por el que se seleccionó a la empresa privada como socio para Aguas de Avilés. Por esta razón, la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, defendió la subida ya que correspondía a «razones contractuales». De hecho, destacó que el resto de impuestos municipales, como la Viñeta o el Impuesto de Bienes e Inmuebles, se congelaban este año. También se registran subidas en los precios de los aparcamientos subterráneos o la zona azul, que llevaba once años congelada, según destacó la edil en su exposición.

Los argumentos fueron asumidos por sus socios de Izquierda Unida. Su portavoz, Agustín Medina, recordó que era una obligación legal que atendía el gobierno después de que la portavoz del PP, Esther Llamazares, le recordase su pasada beligerancia contra Aguas de Avilés y el cambio de gestión en el ciclo integral del agua. Medina recordó que el vigente pacto de gobierno con el PSOE incluye que no habrá aportaciones extraordinarias, como las de 2019 tras una revisión de la tasa interna de retorno (TIR).

El criterio de legalidad no convenció al resto de grupos, comenzando por el PP, que en su día había aprobado el cambio en la gestión del agua. Llamazares reprochó al gobierno que «no negociase, sólo nos entretuviese» y denunció que la memoria económica que justifica la subida de los aparcamientos estuviese firmada por un asesor del gobierno, abriendo la vía a posibles reclamaciones judiciales. También denunció que se desconociese el alcance total de la deuda con Aguas de Avilés.

Vox justificó su voto contrario porque «no baja la presión fiscal, sino que la mantiene y, en el caso del agua, los servicios básicos no pueden ser una fuente de recaudación», declaró su portavoz Arancha Martínez Riola. La edil calificó de «abusivo» el contrato con Aguas de Avilés recordando que había sido aprobado por PSOE y PP, «cuando nosotros ni existíamos como partido, por lo que no tenemos responsabilidad».

Desde Podemos, su portavoz, David García, rechazó la subida del agua como forma de defender el cambio de gestión. El edil lamentó que el gobierno apenas asumiese sus propuestas.

Escenario inédito en el pleno

El resultado de la votación abre un escenario inédito en el pleno municipal, ya que, por parte municipal, se incumple uno de sus contratos más importantes. La concejala, Raquel Ruiz, recordó que se trataba de una obligación legal, por lo que la empresa podría reclamarla judicialmente al Ayuntamiento. También cabe la posibilidad de que deje pasar la situación, lo que incrementaría la Tasa Interna de Retorno que se debe revisar el próximo año, condicionando económicamente el final del mandato y, sobre todo, el inicio del próximo. Cabe, además, una reclamación por responsabilidad patrimonial contra los ediles que, con su voto, han provocado que el Ayuntamiento incumpla un contrato.