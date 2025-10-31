El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Te contamos todos los planes para una noche de Halloween de miedo
El pleno abordó esta mañana los impuestos locales para 2026. Paloma Ucha
Pleno municipal de octubre

PP, Vox y Podemos rechazan la subida del agua en Avilés para 2026

El gobierno aprueba la congelación de los principales impuestos y la oposición denuncia el «afán recaudador» en la subida del precio de los estacionamientos

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:15

Comenta

Los votos de PP, Vox y Podemos han tumbado esta mañana la propuesta del gobierno de subir el precio del agua doméstica y la tasa ... de alcantarillado un 2,7% para el próximo año, abriendo un escenario inédito en las relaciones del Ayuntamiento de Avilés con Aguas de Avilés, la empresa mixta encargada de la prestación del servicio de aguas en la ciudad. La subida del agua según la inflación de agosto es una de las condiciones del contrato por el que se seleccionó a la empresa privada como socio para Aguas de Avilés. Por esta razón, la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, defendió la subida ya que correspondía a «razones contractuales». De hecho, destacó que el resto de impuestos municipales, como la Viñeta o el Impuesto de Bienes e Inmuebles, se congelaban este año. También se registran subidas en los precios de los aparcamientos subterráneos o la zona azul, que llevaba once años congelada, según destacó la edil en su exposición.

