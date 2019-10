Premio al mejor comercio local José Ignacio Izquierdo, actual dueño de la librería Casona. Los galardonados con los premios de la Ucayc destacan por su apoyo a la comarca ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Viernes, 18 octubre 2019, 02:35

Reconocer las trayectorias, las iniciativas innovadoras y la evolución de los comercios y negocios locales es el objetivo principal de los premios que anualmente entrega la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), que ya van por su XXIX edición. La distinción de este año a la trayectoria profesional ha sido para la librería Casona, un negocio familiar fundado hace casi sesenta años por Mauro Izquierdo y Margarita González. Ahora es su hijo, José Ignacio, quien ha tomado las riendas de la histórica librería de la calle Rivero, que sigue apostando por los manuales técnicos, pero también por la literatura, y que ha sido capaz de mantenerse en pie pese al tirón de las ventas online y otras modalidades de lectura.

El deportista y empresario local, Carlos Meana, ha recibido por parte de la Ucayc el premio a la iniciativa empresarial en el sector del comercio. Meana puede presumir de tres décadas de trabajo en las que ha fundado y gestionado la tienda Never Stop, especializada en ropa y material de skate y de surf, y la escuela de surf 'El Pez Escorpión' de Salinas. «Este premio ha sido una gran alegría, más por los que me rodean y apoyan que por mí mismo. Es una suerte llevar tanto tiempo dedicándome a lo que me apasiona y es un honor que grandes profesionales que llevan años trabajando por la comarca te premien», confesaba Meana tras enterarse de que ha sido galardonado. «También me alegra porque a veces el surf se asocia a una vida rodeada de ocio, pero nosotros nos centramos mucho por la sostenibilidad medioambiental y la formación», concluía el deportista.

La Ucayc también se reserva un premio especial para el sector hostelero. En esta ocasión, los comerciantes y empresarios locales han querido valorar la innovación del bar Brujería, un establecimiento que en solo cuatro años se ha convertido en un icono de la ruta de los vinos de Sabugo. «El premio ha sido doblemente bienvenido porque no nos lo esperábamos», celebraba Jacobo Rodríguez, cocinero con más de veinte años de experiencia que gestiona este establecimiento con la misma ilusión que le primer día. «Creo que el jurado también ha valorado que el barrio de Sabugo se ha revitalizado mucho y nos hemos reinventado», celebra Rodríguez.

Los que también han sabido reinventarse son los fundadores de la empresa de Fred Events. Alfredo Sánchez y Pablo Lázaro crearon este proyecto para cubrir una necesidad de servicios en el mercado local «y principalmente apostamos por la máxima calidad, el buen trato a los clientes y los proveedores de la comarca», destacan. «Nos rodeamos de grandes profesionales y no nos da miedo nada, ahora hemos empezado a llevar nuestro negocio fuera de la región con gran éxito».

Todos estos comerciantes y empresarios tienen una filosofía común muy clara y es apostar por la comarca. El premio que este año ha concedido la Ucayc para destacar el trabajo de promoción comarcal ha sido para el Avilés Club de Empresas, una iniciativa privada fundada en 2011 «que reúne a más de treinta empresas que trabajamos con el objetivo de focalizarnos en el turismo de negocios», explica el presidente de la entidad, Daniel Rodríguez, muy orgulloso por haber recibido este galardón. Rodríguez ha aprovechado esta distinción para valorar el trabajo que se está haciendo en toda la comarca para potenciar este tipo de turismo «y los resultados los veremos a largo plazo, pero considero que se están dando pasos en la dirección correcta para que Avilés se posicione en el mapa como una ciudad muy importante dentro y fuera de Asturias», confesaba el premiado.