«Nos preocupa cualquier situación que aumente la inseguridad» El nuevo comisario de Policía de Avilés, Gregorio Valverde Verdugo, ayer tras su toma de posesión. / MARIETA «Siempre me ha gustado el norte y solicité Avilés como destino porque me habían hablado muy bien de la plantilla y de la ciudad» Gregorio Valverde Comisario de Avilés FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 24 enero 2019, 03:09

La historia policial de Avilés cuenta desde ayer con un nuevo nombre: Gregorio Valverde Verdugo (Valladolid, 1967), su nuevo comisario y que inicia una nueva etapa profesional después de jurar el cargo el pasado mes de diciembre.

-Es su primer destino como comisario. ¿Qué le llevó a escoger Avilés?

-A mí me gusta mucho el norte. De hecho, el verano pasado veraneé en Gijón y, dentro de las posibilidades que había de pedir destino en el norte, escogí Avilés. Me habían hablado bien de la plantilla y de la localidad. Lo intenté y la superioridad consideró que era el adecuado.

-Junto con el trabajo policial, usted ha dedicado una parte importante de su actividad como policía en el campo teórico. ¿Es una ventaja o un lastre?

-Yo no diría que es una parte importante de mi carrera profesional en el sentido de que de los casi veintiséis años que llevo en el cuerpo más de diecinueve los he dedicado a labores antiterroristas. Salvo los seis años que estuve en la Escuela en la formación de policías, el resto de mi actividad profesional ha sido operativa. De hecho, desde 2011 hasta este destino he trabajado en labores de información, por lo que la parte práctica la conozco. Evidentemente nunca he mandado una comisaría local, pero es nuestro trabajo.

-Ya lleva un mes en Avilés de toma de contacto. ¿Qué impresión le ha producido la plantilla de Avilés?

-Muy buena. Las instalaciones son fantásticas, aunque ya sabes que siempre esperamos más personal y recursos, aunque no es algo que dependa de nosotros. Tenemos una buena plantilla, con unos buenos resultados en estadística policial que tenemos que mantener y tratar de mejorar. Es fundamental mantener y reforzar la colaboración con el resto de cuerpos policiales, tanto Policía Local como Nacional.

-Las estadísticas policiales de Avilés son muy buenas.

-Sí, tenemos que mantenerlas. Estamos en una ciudad segura. Aumentan algunos delitos como todos los relacionados con Internet que me preocupan especialmente.

-¿Por qué?

-Son temas muy complejos de investigar, donde a veces es muy difícil conseguir las pruebas o te llevan a terceros países. En ese campo, la prevención y la formación de los ciudadanos es fundamental.

-Se encuentra pendiente desde 2016 de detener al asesino de Daniel Capellán. ¿Es previsible algún tipo de avance?

-Esa investigación sigue su curso. No puedo informar en concreto. Espero que se resuelva para bien.

-¿Las informaciones que sitúan al presunto autor en Bélgica complican la detención?

-Si es necesario, se implementarán los mecanismos de cooperación internacional a los que la Policía se encuentra sobradamente acostumbrada.

-En las últimas semanas venimos informando de pequeños robos en establecimientos hosteleros. ¿Es una situación que les inquieta?

-Es evidente que cualquier situación que provoque un incremento de la inseguridad ciudadana nos preocupa. Es algo que debemos tratar. Pero no se puede olvidar que la Policía combate la delincuencia, pero es una variable exógena.

-¿A qué se refiere?

-Es algo que viene de fuera, que no se genera. Tenemos delincuencia itinerante, que provoca episodios; hay épocas en la que se produce una oleada de delitos; también tenemos un problema de reincidencia que debemos tratar de manera coordinada con jueces y fiscales.

-La comisaría de Avilés no cuenta desde 2015 con brigada de estupefacientes. ¿Debería retomarse un equipo de estas características?

-La brigada local de Policía Judicial lleva entre otros muchos temas la investigación de estupefacientes. Tendremos que darle una vuelta y veremos si hay posibilidades. Pero se seguirá trabajando contra ese fenómeno en Avilés. No sé si se llamará Estupefacientes o no; pero la Policía seguirá haciendo su trabajo. Es una labor callada y que muchas veces la gente no percibe, pero que se hace.