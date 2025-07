Para los equipos directivos de formación profesional todavía no ha terminado el curso. Lo hará el próximo 31 y hasta entonces estarán con las matrículas ... y toda la gestión burocrática de un centro que, en el caso del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés, tiene 1.700 alumnos. Su directora Susana Fonseca hace balance del curso.

–¿Qué balance hace del curso finalizado? ¿Funciona plenamente la nueva Ley de FP?

–En este curso que acaba de terminar la nueva ley sólo se ha aplicado en el primer curso. En el 2025-2026 ya se implantará en los dos y habrá un periodo de transición.

–¿Cambian muchas cosas?

–Hay cambios, aunque sólo sea por la formación en la empresa, que ha sido lo novedoso de este año. Ya no hay módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), sino formación en empresa. Con la nueva ley se destierra la denominación de 'prácticas'. Ahora no se ponen en práctica conocimientos sino que se adquieren en la empresa, que se supone que es la mejor forma. Tratamos de trasladar este concepto a las empresas.

– En este curso ha habido quejas por esta formación en empresa. ¿No hay suficientes?

–Va un poco por ciclos formativos. En los de informática tuvimos muchísimo trabajo para poder meter a los 589 estudiantes matriculados. Además es un sector con mucho teletrabajo. Es cierto que hubo gente que quedó descontenta, pero no fueron muchos. O estamos muy unidos administración, empresas y centros educativos o no hay nada que hacer. Hay mucho que mejorar, pero no ha ido mal. En un trabajo hay que aprender algo más que la parte técnica, también otras aptitudes que te van a servir.

–¿Qué perspectivas hay para el curso que viene?

–Sin haber hecho los números y sin haber terminado la matrícula, vemos que la gente está optando por la formación profesional. El número de preinscripciones es muy alto. Hay ciclos completos. En soldadura, por ejemplo, se recibieron 60 preinscripciones para las 30 plazas que ofertamos en primero. En electromecánica, 52 para 30. Y no han sido los únicos.

–Hay vacantes en grados con salida profesional como Mecanizado. ¿Por qué los estudiantes no se decantan por ellos?

–Ese es un grado en el que todo el mundo sale con trabajo y nunca se llena. Es algo que sorprende. Pensamos que una de las causas puede ser porque se ofrece por las tardes y los grados de la tarde nunca están tan llenos como los de la mañana.

–¿Tienen datos sobre éxito académico?

–Notamos bastante abandono de los estudios, sobre todo en los grados medios. ¿Por qué? Es la pregunta del millón. Creo que a veces se tiene poca información sobre el tipo de grado en el que uno se matricula. Algunos alumnos vienen de los institutos buscando que no haya que estudiar y en la FP hay que estudiar. Necesitamos orientar mejor a qué se viene aquí.

–¿No tienen orientadores?

–Tenemos uno desde hace tres años. Son muy necesarios. No hay que olvidar que aquí tenemos 1.700 alumnos. Se nos compara siempre con los IES, donde el número de orientadores va en función del alumnado, y en este caso también podrían compararnos. Pero la orientación que nosotros necesitamos tiene que venir de antes.

–Tienen dos cursos de especialización. ¿Para cuándo uno sobre IA?

–Estamos pendientes de si el curso que viene se puede poner en marca. Tenemos que ver junto a la Consejería si hay profesorado para ponerlo en marcha con garantías de éxito.

–El CIFP Avilés es uno de los centros de la Red Estatal de Centros de Excelencia. ¿Qué significa?

–Esperábamos bastante más de lo que conseguimos al entrar en esta red. Es muy difícil para un centro educativo que te den una financiación grande porque la competencia de gasto de las direcciones está muy limitada. El enroque administrativo que hay ahí no lo puedo solucionar desde el centro. Es verdad que gracias a ser centro de excelencia podemos optar a otro tipo de financiación para pequeños proyectos, pero podríamos conseguir más.

–¿Se han matriculado antiguos trabajadores de la línea de Sekurit, de Saint-Gobain?

–Muchos. Siempre llegan trabajadores de empresas que se quedan en el paro. Es gente que lleva muchos años trabajando y que, de repente, se encuentra con la dureza del mercado laboral. También hay gente que acredita sus competencias profesionales.

–¿Ya sabe a qué van a dedicar el espacio que dejará libre Imagen Personal y Administración cuando empiece a funcionar el nuevo centro de La Grandiella?

–Que se lleven esas familias no es mucha solución para nosotros. Este CIFP es industrial. Tenemos el presente de lo que va a ser el futuro de la comarca. Son las familias profesionales que dan más empleo de calidad. El problema son los talleres. Seguiremos peleando por más espacio de taller. Las pistas de deporte se utilizan como aparcamiento y hay otra parte que no se utiliza en la que dejamos entrar al alumnado. Ya se valoró muchas veces construir algo ahí., pero no se ha hecho.

–El profesorado de FP se puso también de huelga. ¿Contentos con los resultados?

–Pasamos a tener una dirección general nueva y la semana que viene tendremos una reunión con el director de Enseñanzas Profesionales. Necesitamos un poco de normativa. No somos un IES, pero somos un centro educativo y tenemos dimensiones que necesitamos tratar a fondo. El decreto de los CIFP es de 2015: hay que desarrollarlo.

–El nuevo director general de FP desde mayo, Ángel Balea. ¿Qué tal?

–Tuve la suerte de trabajar con él unos años que estuve en la Consejería. Creo que la FP ha ganado mucho con una dirección general dentro de Educación. Era complicado pertenecer a dos consejerías, con Ciencia, Industria y Empleo se llevaba la planificación de la FP, pero todo lo de admisión y profesorado era competencia de Educación. Ojo, que el anterior director Cueli siempre tuvo muy buena relación con el CIFP.