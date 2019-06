«Mi presidencia puede considerarse una apuesta arriesgada» Silvia Argüelles, en una fotografía de archivo. / MARIETA Silvia Argüelles | Presidenta Amigos del País La abogada y exconcejala de Ciudadanos en Castrillón encabezó una candidatura de consenso que liderará la entidad los próximos tres años C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 8 junio 2019, 01:43

La abogada Silvia Argüelles, exconcejala de Ciudadanos en Castrillón, es la nueva presidenta de la Sociedad Económica de Amigos del País. Agradecida por la confianza de los socios y motivada por el reto al que se enfrenta, su objetivo es mantener la línea de trabajo seguida hasta el momento. En breve celebrarán una reunión para temas burocráticos y fijar el calendario de lo que queda del año.

-¿Qué le animó a dar este paso adelante?

-Tras la dimisión de Antonio Sabino se abrió un periodo de transitoriedad. Había que buscar nuevo presidente y fueron los propios miembros de la sociedad los que pensaron en mí para asumir el cargo y abrir una nueva etapa. Reflexioné durante unos días y acepté con mucha ilusión y con ganas de continuar con este proyecto tan interesante.

-¿Desde cuándo era socia?

-Desde hacía varios meses, soy de reciente incorporación. Empecé yendo a las tertulias de los martes en el Ferrera (Hotel NH Collection Palacio de Avilés). Me encanta la dinámica que tienen. Son entretenidas, interesantes, con mucho nivel en el debate, y el perfil de los participantes es muy alto.

-Supongo que es muy gratificante que sus compañeros hayan pensado en usted.

-Sí, lo es. Lo recibí con sorpresa y con escepticismo. Me siento una privilegiada y considero un honor que hayan pensando en mí. Confío en estar a la altura.

-Después de cuatro años como concejala en el Ayuntamiento de Castrillón estará bregada...

-(Risas). La verdad es que el Ayuntamiento es un buen campo de entrenamiento.

-¿Ha influido el hecho de ser mujer y joven (35 años)?

-Se ha pensado en un cambio que puede considerarse como una apuesta arriesgada. Ser mujer y joven no son méritos sino cualidades accidentales. Yo no soy partidaria de cuotas y sí de la importancia de abrirnos camino con mérito y con capacidad. Es necesario que tengamos referentes femeninos. Me gustan los retos.

-¿Cuáles serán las líneas de trabajo?

-La llevada hasta el momento es excelente gracias al compromiso generoso y altruista de mis predecesores, personas a las que admiro y que han dejado el listón muy alto. Mi idea es continuar como hasta ahora y cumplir una etapa. La sociedad lleva muchos años funcionando con renombre.

-¿De quién se ha rodeado en la junta directiva para los próximos tres años de mandato?

-Quería un equilibrio entre la veteranía y la juventud. Por una deferencia al trabajo realizado hasta el momento intenté contar con algunos miembros de la junta anterior, pero también querían una renovación, algo que yo veo muy positivo y que me ha permitido incorporar nuevas personas, más jóvenes.