«El préstamo de La Curtidora nos permitió crecer e internacionalizarnos» Parte de la plantilla, con Javier Fernández-Font agachado y puño en alto, celebra los cien megawatios vendidos por la empresa avilesina. Este año ya llegan a los 130. / LVA Alusín Solar es una de las cuatro empresas que ha devuelto el crédito municipal que evitó su cierre y les ha llevado a facturar el año pasado 1,4 millones YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Lunes, 6 agosto 2018, 05:29

Hace siete años la Sociedad de Desarrollo La Curtidora, dependiente del Ayuntamiento, ponía en marcha la concesión de préstamos participativos a las empresas avilesinas con proyectos de crecimiento. Desde entonces se concedieron dieciséis por un valor de 941.000 euros y cuatro de ellos ya han sido devueltos. Entre ellos, el más reciente en 'liquidar' sus cuentas ha sido Alusín Solar. Una vez cerrada esa vía de financiación, su gerente, Javier Fernández-Font, explica cómo con ella fue en principio posible mantener la empresa abierta y luego crecer hasta casi triplicar el número de empleados y expandirse en el exterior, en donde ahora tiene más del noventa por ciento de su negocio. El año pasado batió el récord de facturación con 1.460.000 euros.

El cambio de modelo energético en España puso a esta empresa avilesina contra las cuerdas. En el verano de 2012 tenían la certeza de que a su mercado, centrado fundamentalmente en España, solo le quedaban unos meses, hasta febrero de 2013. Fue entonces cuando recibieron 75.000 euros de los préstamos participativos de La Curtidora que, ya desde el minuto cero salvaron a la empresa, dedicada a estructuras de paneles solares fotovoltáicos, de cerrar, ya que les permitió hacer frente a un impago de 25.000 euros un cliente madrileño que había entrado en concurso de acreedores.

«Ningún plan de negocio cuenta con un impago cómo ese y si no llegamos a contar con esos fondos en ese momento se nos hubiera llevado por delante, de hecho, nuestra situación fue tan crítica que supe después que al año siguiente el auditor de La Curtidora aconsejó provisionar nuestro importe del préstamo participativo pendiente de pago por riesgo de quiebra inminente y si repasamos los números que teníamos en aquel momento, al auditor no le faltaba razón», recuerda Fernández-Font sobre los momentos más complicados en su empresa.

Sin embargo, parte del resto del crédito sirvió para crear un departamento de comercio internacional y eso fue la salvación de la compañía. El gerente de Alusín Solar apunta que en aquel momento «todo lo que fuera vender más allá de nuestras fronteras era mucho porque prácticamente no teníamos mercado internacional. Hoy exportamos el 94% de lo que fabricamos». La empresa avilesina ha desarrollado en estos años proyectos de energía solar en catorce países y tres continentes.

Y el apoyo económico de la Sociedad de Desarrollo La Curtidora también les sirvió para «crecer como fábrica, pasamos de una oficina a una nave y de cinco personas a doce trabajando. Comenzamos a fabricar nosotros, cuando antes lo comprábamos casi todo».

Condiciones

Javier Fernández-Font insiste en la importancia que tuvo para su empresa el respaldo económico recibido del Ayuntamiento, «no todo esto es causa-efecto del préstamo participativo, pero sin duda ayudó y mucho a que estemos donde estamos. Soy de los que más critica que todo sea pagar y pagar a la Administración (me de igual el nombre), pero cuando hacen cosas como esta, no esta de más felicitarles por ello. El préstamo no tenía unas condiciones de mercado mejores que en la banca tradicional, pero sí que financiaba solo contra proyecto, no pedían garantías físicas, algo que es la gran barrera muchas veces para encontrar financiación».