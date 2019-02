El presunto agresor de un guardia civil en Corvera acepta un año de cárcel por robar en un bar Momento de la detención tras agredir supuestamente a un guardia civil. / GUARDIA CIVIL También deberá pagar una multa por un quebrantamiento de condena C. R. AVILÉS Miércoles, 20 febrero 2019, 12:08

El presunto agresor de un guardia civil en una parada de autobús de Los Campos ha aceptado hoy una pena de un año de cárcel por un robo con fuerza en el bar Lucho (Los Campos) y el pago de una multa, a razón de tres euros al día durante 12 meses, por un quebrantamiento de condena.

Se trata de una más de las numerosas sentencias a las que se ha tenido que enfrentar en los últimos meses. La anterior le condenaba a un año y tres meses de cárcel a J. B. B. por robar en otro establecimiento hostelero, en este caso en el bar La Iguana, de Las Vegas, el 19 de julio de 2017. A su amigo I. V. A., que negó haber participado en los hechos, se le impuso un año y seis meses de prisión por este robo y por un segundo en grado de tentativa a los pocos días.

Esta era otra de las sentencias que le quedaba por conocer a J. B. B. de los seis juicios a los que se enfrentó a mediados de enero, aunque la pena de cárcel no ha sido una sorpresa puesto que el joven había reconocido los hechos y su abogado Iván Cortina había intentado llegar a un acuerdo con la Fiscalía. No se pudo alcanzar porque los intereses del otro acusado eran distintos. I. V. A. negó los hechos, incluso fue exculpado por J. B. B. en su declaración, pero la sentencia no otorga ninguna credibilidad al testimonio de este segundo, cuyo historial delictivo es ampliamente conocido tanto por fuerzas de seguridad como por los jueces. Se trata del corverano que en 2017 agredió a un guardia civil en la parada del autobús de Los Campos.