IU tendrá primarias internas como Somos y luego decidirán la candidatura conjunta Tania González y Juan José Fernández, en los caños de Rivero. / P. BREGÓN Las de la coalición en Avilés serán a la vez que las regionales, que todavía no tienen una fecha concreta YOLANDA DE LUIS Miércoles, 6 febrero 2019, 02:20

La candidatura conjunta de Izquierda Unida y Podemos en Avilés, bajo el paraguas de la marca Cambia Avilés, todavía no tiene fecha para contar con cabeza de lista. La formación morada está inmersa en un proceso interno de primarias que debe culminar este sábado en una votación en Los Canapés a la que se presentará una lista de consenso formada por la eurodiputada y secretaria general de la organización, Tania González, concejales, así como otras personas que han mostrado su interés por formar parte de la candidatura. No obstante, el proceso está abierto por si algún otro inscrito en el partido quisiera presentar también candidatura a esta votación.

Quien no tiene todavía claras las fechas para contar con su lista interna es Izquierda Unida y eso deja también de momento sin plazos a la lista de la candidatura conjunta. Como Podemos, IU celebrará unas primarias para elegir cabeza de lista y el resto de los candidatos a formar gobierno en el Ayuntamiento. Sin embargo, la fecha para ello todavía no está concretada porque la intención de la dirección en Avilés es que la votación se celebre a la vez que las primarias para elegir la candidatura al Principado y, aunque se espera que sea pronto, todavía no hay una fecha concreta.

A partir de contar con estos dos procesos de primarias internas cerrados en ambas organizaciones, se celebrará otro más para elegir el candidato y la lista electoral con los que Izquierda Unida y Podemos concurrirán a las próximas elecciones municipales de forma conjunta. Algo para lo que tampoco hay fecha todavía.

A poco más de tres meses para que se celebren esos comicios, de momento se conoce solo la candidata del PSOE a la alcaldía de Avilés, la alcaldesa Mariví Monteserín. El Partido Popular, Ciudadanos y Ganemos no han movido ficha, aunque estos últimos sí están ya en el proceso de elección interna que culminará la próxima semana.

Ciudadanos espera también que la dirección regional marque plazos, mientras que la candidatura del Partido Popular se mantiene aún en el aire. Después del 'cásting' de interesados en ir en las listas municipales, todo queda a expensas de la decisión que se adopte desde la dirección regional, con la bicefalia actual entre Fernández y Mallada.