El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
'Rookie', con Kenia.
Localizado un hombre desaparecido en Corvera

El primer rescate de 'Kenia', una perra adoptada a los tres meses y entrenada para localizar personas

La pericia de 'Kenia' ha sido clave para encontrar a Jesús Suárez, el hombre de 87 años que pasó dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén en Corvera

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:28

Comenta

El rescate de Jesús Suárez en Corvera, un hombre de 87 años que pasó dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén, ha sido el primero de 'Kenia', una pastor belga malinois que su dueño, Rubén Rocandio, 'Rookie', adoptó hace algo más de cuatro años, cuando el animal apenas contaba con tres meses de edad.

Desde entonces, 'Kenia' ha sido entrenada para que llegara un momento como el de este domingo, en el que su pericia ha sido clave para poder encontrar a Suárez, que llevaba día y medio desaparecido.

'Kenia' había participado en más dispositivos de búsqueda, pero este domingo fue la primera vez que buscaba en una zona en la que, efectivamente, estaba la persona a la que se trataba de localizar. Caminaba suelta, con un dispositivo GPS y un cencerro, para que 'Rookie' no la perdiera a ella, directa hacia su objetivo.

Como consciente de su éxito, se movía alegre e inquieta entre el grupo de efectivos que había participado en el operativo, recibiendo caricias y parabienes, y posando como auténtica protagonista en una foto de grupo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios
  7. 7

    El aeropuerto estrena cartelera de invierno con 4.000 plazas menos, pero más operaciones
  8. 8 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia
  9. 9 La resaca más feliz de Valdesoto
  10. 10

    Los expertos dan con la receta para impulsar el tren y el autobús en Asturias (y no es el precio)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El primer rescate de 'Kenia', una perra adoptada a los tres meses y entrenada para localizar personas

El primer rescate de &#039;Kenia&#039;, una perra adoptada a los tres meses y entrenada para localizar personas