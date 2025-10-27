El primer rescate de 'Kenia', una perra adoptada a los tres meses y entrenada para localizar personas

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:28 Comenta Compartir

El rescate de Jesús Suárez en Corvera, un hombre de 87 años que pasó dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén, ha sido el primero de 'Kenia', una pastor belga malinois que su dueño, Rubén Rocandio, 'Rookie', adoptó hace algo más de cuatro años, cuando el animal apenas contaba con tres meses de edad.

Desde entonces, 'Kenia' ha sido entrenada para que llegara un momento como el de este domingo, en el que su pericia ha sido clave para poder encontrar a Suárez, que llevaba día y medio desaparecido.

'Kenia' había participado en más dispositivos de búsqueda, pero este domingo fue la primera vez que buscaba en una zona en la que, efectivamente, estaba la persona a la que se trataba de localizar. Caminaba suelta, con un dispositivo GPS y un cencerro, para que 'Rookie' no la perdiera a ella, directa hacia su objetivo.

Como consciente de su éxito, se movía alegre e inquieta entre el grupo de efectivos que había participado en el operativo, recibiendo caricias y parabienes, y posando como auténtica protagonista en una foto de grupo.

