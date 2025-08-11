Las primeras mujeres directivas del Real Avilés

Alberto Rendueles Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El acceso de la mujer a las juntas directivas de los equipos de fútbol fue un hecho que se empezó a vislumbrar en los albores de la democracia en nuestro país, aunque con ciertos toques de excepcionalidad. Y ello a pesar de que el género femenino siempre hizo ver en las gradas de los campos en una evidente muestra de su pasión por el balompié. En Avilés fueron las recordadas Rosalía de Alcántara y María del Carmen Ureña quienes tuvieron la suerte de inaugurar este honor.

Rosalía inició esta actividad, de forma oficiosa, en el Real Avilés de principios de los años setenta del pasado siglo, bajo la presidencia de Víctor Suárez, pero no sería hasta la llegada de Leopoldo Figueiras López-Ocaña 'Polchi' el momento en el que se oficializaba el cargo de secretaria del club, dentro del organigrama directivo blanquiazul. Una decisión que se tomaba a comienzos del mes de julio de 1975, tras una intensa asamblea general que se celebró en la pista de La Exposición para solucionar la crisis en la que se encontraba en ese momento la entidad realavilesina, que acababa de tocar fondo con su descenso a Primera Regional.

Aquella histórica nueva directiva estuvo integrada por las siguientes personas: Leopoldo Figueiras López-Ocaña (presidente); José Burgos Álvarez (vicepresidente primero); José García Vidal (vicepresidente segundo); Gaspar Rodríguez Alonso (vicepresidente tercero); Rosalía del Alcántara Bailón (secretaria); Jorge Rumoroso Pérez (tesorero); Víctor Manuel González Fernández (contador); y José Albert Pérez, Fernando Arias Fernádez, Enrique Cuervo Pérez, José Manuel Fernández Gaona, Abelardo González Miguélez, José González González, Carlos García Fernández, Gerardo Menéndez Muñiz, Ventura Menéndez González, José Ramón Mariño Fernández, Ángel Iglesias Tocado, Raúl Rodríguez, José Luis Sánchez Alonso, Aladino Suárez Cuervo, Carlos Suárez Cuervo, Reverendo Antonio Rodríguez Villasonte y Federico Viña García (vocales).

Rosalía se mantuvo en su puesto de secretaria hasta en 1980, en la nueva directiva de José Burgos, realizando esencialmente las labores administrativas del club blanquiazul desde las oficinas de la entidad. Su carácter serio y eficiente la convirtieron en uno de los principales baluarte del funcionamiento diario.

En Llaranes también hubo otra mujer de lo más eficiente y que empleó buena parte de su vida entre el Club Deportivo Ensidesa y el Real Avilés Industrial. Ella fue María del Carmen Ureña. Una mujer de cuyas habilidades administrativas ya tuvo conocimiento el presidente Juan Muro de Zaro, cuando era muy joven. Pronto la convenció para asumir ese puesto en las oficinas del campo de fútbol de Santa Bárbara.

En marzo de 1984, pocos meses después de que el Real Avilés asumiera el apellido Industrial, María del Carmen accedió al cargo de secretaria general del club en sustitución de un clásico del fútbol local como fue Ramón García de la Campa, que había presentado su dimisión tras el cese de Raúl González como entrenador del primer equipo blanquiazul.

Se integró, en consecuencia, en una directiva que estuvo formada por las siguientes personas: Juan Muro de Zaro Durán (presidente), Jesús Manuel Llera Arrojo (vicepresidente), Victor Martín García (vicepresidente segundo), Manuel Martínez Gutiérrez (vicepresidente tercero), José Ramón Rodríguez Hevia (vicepresidente cuarto), Arturo Mantilla Aja (vicepresidente quinto), María del Carmen Ureña (secretaria general), José Manuel Díaz González (tesorero), Manuel Ángel Sánchez Pérez (contador), y los vocales Víctor Malda Fernández, Avelino Llera Arrojo. Antonio Jaén Ariza, Ángel Inclán Martínez, Julio Scheild Fernández, Román López Villasana y José Manuel Pérez García.

Concepción Fernández

En su cargo de secretaria continuó hasta los primeros años de la presidencia de José María Tejero, que reestructuró la organización del club tras su llegada. Precisamente, en ese cambio accedió una nueva mujer a un cargo directivo del Real Avilés Industrial. En este caso se trató de Concepción Fernández, que en la campaña 97-98 se integró en el consejo de administración del club –ya era sociedad anónima deportiva- junto con el propio presidente Tejero y Ángel Escotet (vicepresidente), y los vocales Benigno Salvador Aller, José Manuel Ys Pérez, José Luis Álvarez y José María Cortés, en representación todos ellos de diferentes empresas con participación social en el club. Por su parte, Jesús Manuel Llera Arrojo mantenía un puesto en el consejo de dirección como concejal de Deportes del Ayuntamiento de Avilés.

