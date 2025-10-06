Primeras noticias del fútbol en Valliniello

Los inicios balompédicos en la comarca de Avilés, surgidos desde el campo de El Carnero, no pasaron desapercibidos para los vecinos de su entorno y ... Valliniello no era menos a comienzos del siglo XX. Aún perteneciente en esta época al concejo de Gozón (se anexionó a nuestro municipio a finales de 1924) había niños y jóvenes que utilizaban rústicas pelotas para dar patadas en el campo de la iglesia de San Pedro Navarro, pero las noticias de prensa local no se hicieron eco de una formación aficionada hasta 1921.

El día 3 de mayo se publicaba en LA VOZ DE AVILÉS el partido disputado en el campo de Molleda entre el conjunto representativo local y la Sportiva Navarro, que resultó con triunfo de los corveranos por cuatro tantos a cero. Una noticia breve en la que se narra la buena actuación de los jugadores Baltasar, Inocencio, Luis y Benjamín, por parte del equipo de Valliniello.

En el diario del día 28 de ese mismo mes de mayo de 1921 se recoge otro encuentro en el feudo del Erandio de Molleda, que derrotó por siete goles a uno a la Sportiva. Los del Navarro volvieron a caer, tres días después, ante el Shotting Avilesino (1-0), resultado en sí que tuvo su mérito, ya que el rival de esta ocasión era uno de los equipos más conocidos de la comarca en la década de los años veinte del pasado siglo.

Su primera referencia data del 3 mayo de 1921 ante el Club Molleda

Los integrantes del equipo de Valliniello eran una mezcla de mayores y pequeños que tenían una gran afición por el fútbol. Precisamente, los más jóvenes tomaron parte en el campeonato infantil que el Stadium Avilesino organizó en el mes de junio de 1921. Con el nombre de Sport Navarro participaron en esta competición, en la que también se inscribieron equipos de la zona de nombres Arenas Foot Ball Club, Club Fortuna, Shotting Avilesino, Industriosa, Athletic Avilesino, Unión Club Salinas, Club Victoria, Club Madruga, Club Comercial, Club Deportivo, Racing Club de San Cristóbal, Club Hispania y Deportivo Racing Villalegrino. Como se puede observar, el fútbol se había extendido en la comarca entre los más jóvenes.

Dos meses después, los de Valliniello finalizaron los encuentros eliminatorios de este campeonato. Compitieron en el grupo B junto al Deportivo Villalegre y Victoria (primer y segundo clasificados), Unión Salinas, San Cristóbal, Arenas, Hispania y San Juan. El Navarro logró cinco puntos en la clasificación final, por delante de los últimos equipos mencionados.

Triunfo en Trasona

Las noticias sobre el fútbol en Valliniello vuelven a aparecer el 27 de mayo de 1926, y en esta ocasión con un buen triunfo fuera de casa por tres goles a siete, en concreto en el campo del Obispo, ante el Trasona.

El 17 de febrero de 1928, LA VOZ se hace eco de la participación del equipo de San Pedro Navarro en el campeonato comarcal de equipos no federados, igualmente organizado por el Stadium Avilesino. Estuvo encuadrado en el grupo B junto al Olimpia de Villalegre, Europa, Racing, Sportiva, Athletic, Príncipe, Traviesos, Ku Kus Klan, Arenas y Deportivo, todos ellos equipos del municipio avilesino.

Ya en el ámbito organizativo, los responsables balompédicos de Valliniello tuvieron su renombre en los destinos comarcales. El 23 de diciembre de 1929 y en los locales del Real Stadium Avilesino, tuvo lugar la formación de un organismo autónomo que llevó por nombre Federación Avilesina de Clubs no federados y un colegio de árbitros dependientes de la Federación Asturiana. Su misión era coordinar las competiciones que se celebrasen en nuestro entorno para un mayor control administrativo y ejecutivo, aunque bajo la supervisión regional.

Esta federación avilesina estuvo integrada en sus orígenes, además del Navarro, por el Ayting de La Magdalena, Ku Kus Klan, Elemento de San Cristóbal, Europa y Deportivo Avilesino. Y era nombrado secretario de esta entidad Ángel Gutiérrez García, representante del club de Valliniello. Un Navarro al que hay que recordar que no se inició en las competiciones oficiales regionales hasta la campaña 32-33, ya que los anteriores compromisos eran meramente aficionados y con diferentes nombres, tal como hemos reseñado.

Entre las jóvenes promesas que venían destacando en el Navarro en estos años hay que hacer mención de Jesús Muñiz 'el Mangán', que formó parte del Stadium Avilesino de los años treinta, que jugó en Segunda División, o el niño que aparece en una primera formación histórica del Navarro federado de esa misma década y que no era otro que Juanín Fernández, histórico goleador del Real Avilés de finales de la década de los años cuarenta.