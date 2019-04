«Lo primero para educar bien a un perro es no tratarlo como a una persona» Agustín González con su perro durante una competición. / JOSE Agustín González | Adiestrador canino Hoy, a las 19.30 horas, el experto adiestrador canino dará las claves para educar a los perros en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS EVA FANJUL AVILÉS. Jueves, 11 abril 2019, 04:13

El instructor canino Agustín González propone esta tarde en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS «abrir un debate participativo y abierto sobre cómo se debe educar a los perros para convivir de una manera adecuada en sociedad». Entres otros asuntos, González hablará de los derechos y obligaciones que adquieren los dueños de los perros y de las claves para hacer de los perros «auténticos ciudadanos ejemplares». La cita es a las 19.30 horas , en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés (La Ferrería, 7) con entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

-Cada vez hay más perros en nuestra ciudad, ¿sabemos educarlos?

-Vivimos un una especie de boom. En treinta años hemos pasado de tener el perro atado para que ladrase se venía alguien a tenerlos en las casas y tratarlos como niños. Y precisamente de esto quiero hablar hoy, de la socialización de los perros que no son niños ni personas, y hay que tratarlos como lo que son, un animal.

-¿Cuál es la clave para hacerlo bien?

-Hay una frase muy repetida que dice que para educar bien a un perro hay que empezar antes de que éste nazca educando al dueño. Y realmente las cosas parten de ahí. Si los dueños estamos bien educados y concienciados, sabemos lo que tenemos y no tenemos que hacer con nuestro perro la cosa iría mucho mejor.

-¿Qué cosas deberíamos hacer y cuáles no?

-Pues lo primero, cómo comentaba antes, no tratar al perro como un ser humano. El perro puede ser un animal de compañía o una mascota pero no deja de ser un depredador y tiene sus necesidades como tal. Es decir, no tiene necesidades ni sentimientos humanos, lo que tiene es un mundo personal que hay respetar para que todo funcione bien.

-En cuanto a las responsabilidades de los dueños, los incumplimientos reiterados de la recogida de heces, el uso de correa y bozal suscitan muchas quejas.

-Preocuparnos de que nuestros perros no molesten a los demás es una cuestión de civismo. Sorprende que a día de hoy sigamos teniendo dueños de perros que no recogen las heces de su mascota y permitan que lo hagan donde quieran. Hablamos también de perros que orinan en las esquinas de los edificios, en las farolas o en los coches. Instintivamente un perro macho orina para marcar su territorio pero, si nosotros les enseñamos que eso no es admisible durante el paseo, el perro no lo va a hacer. Aunque sí hay cierta concienciación y ves a mucha gente recogiendo, necesitamos seguir teniendo cuidado con estas cosas.

-¿Y respecto al uso obligado de correa y bozal?

-Hay una ley sobre la que se podía debatir mucho pero es que está ahí. Por supuesto los perros potencialmente peligrosos deberían ir con bozal pero yo todavía abundo más, creo que todos los perros deberían conocer el bozal y ser capaces de portarlo de forma natural. No lo digo porque el perro vaya a ser peligroso sino porque deben poder llevarlo sin problemas cuando van al veterinario o en un viaje, debe ser una parte más de la educación del perro al igual que la correa.

-La obligación de poner correa tampoco se cumple siempre.

-Así es porque la gente que los lleva sueltos no piensan los problemas que puede ocasionar el perro, desde atropellos, accidentes o las molestias que puede causar a otros propietarios de perros o a aquellos viandantes que no quieren saber nada de perros, que están en su derecho.

-¿Se necesita más educación social en este ámbito o más multas?

-Yo creo que más educación. Cuando vas a otros países como Francia, Alemania, el norte de Italia ves otro tipo cultura respecto al trato del perro, un mayor civismo y respeto se ve devuelto con una sociedad que tolera más y mejor a los perros y les da más libertad de movimiento.