«Primero me pongo a escribir las canciones, después llegan los textos o los poemas» Nacho García, en una imagen promocional. / LVA Presenta esta tarde, a las 19.30 horas, su primer libro en el Aula de Cultura de LA VOZ uniendo su música a su obra literaria Nacho García Cantante y escritor S. GONZÁLEZ AVILÉS. Lunes, 29 octubre 2018, 02:31

Nacho García (Oviedo 1976) lleva a sus espaldas decenas de conciertos y de canciones que han formado parte de sus tres trabajos discográficos editados. El ovetense, residente en Avilés, dio el salto a la industria literaria a finales de verano con sus primer libro, que ha autoeditado y que distribuye él mismo a través de sus redes sociales. Hoy lo presentará oficialmente en el Aula de Cultura de LA VOZ. Lo hará de la mano de Mercedes de Soignie a partir de las 19.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés.

-¿Qué le llevó a optar por la autoedición en lugar de buscar una editorial para la distribución?

-Quería probar primero cómo se vendía una primera edición, conocer la respuesta de la gente. Para ello lo autoedité y lo vendo en los canales que yo tengo disponibles, que son mis redes sociales. Ha ido muy bien y tan solo quedan algunos ejemplares que pondré a la venta hoy en la presentación. Para una segunda edición habrá que plantearse si lo hago con una editorial y si se incorporan nuevos canales de distribución.

-El libro recoge textos de hace veinte años y otros nuevos, ¿cómo ha realizado la selección?

-Intenté seguir una misma línea para todos ellos de manera que todo fuera homogéneo. Hice como en los discos, por eso hay textos que quedaron descartados al no encajar con la historia.

-¿Ha dejado piezas apartadas para un segundo libro?

-No creo que lo que he descartado para este se pueda recuperar, pero nunca se sabe porque hay muchos textos escritos. Además de cosas que escribí hace años, el último año sobre todo incorporé poemas y relatos de nueva creación. Quizás me plantee un segundo libro, igual que he sacado varios discos, pero será como con la música, con tiempo y espacio entre ellos.

-¿Cómo ha compaginado el trabajo literario como el musical los últimos años?

-Cuando decidí sacar el libro me centré en ello. Dejé un poco de lado los discos para volcarme de lleno y poder escribir los textos que completaron el libro.

-Algunos de los relatos son parte de canciones.

-Sí, para mí, primero son las canciones. Me pongo a escribirlas y después llegan los textos o los poemas. De hecho se entrelazan todo el rato en el libro. Hay poemas que esconden pequeñas estrofas de temas míos y otros que llevan el título de algunas canciones. Quería un imaginario común en todo el libro y eso se consigue uniendo las dos facetas.

-Acompaña las páginas con fotografías, ¿por qué?

-Primero pensé en encargar ilustraciones, como unas veinte, pero eso requería depender de otra persona y eso alargaría todo el proceso. Después miré la posibilidad de que fueran collages, pero también requería de la ayuda de una tercera persona. De ahí que me decantara por meter fotografías que yo mismo he realizado los últimos años. Siguen la misma estética de los discos, son en blanco y negro. En ella tiene mucha presencia Arcelor y algunas calles de Avilés, que también salen reflejadas en el contenido escrito. Es una estética que me gusta particularmente como músico, que se ve en los discos y que también quería en el libro.

-La del Aula de Cultura será la primera presentación, ¿se plantea hacer otras en otros puntos de Asturias?

-Sí, pero no me gustan las presentaciones al uso. No me veo en una librería leyendo poemas. He pensado hacer un concierto en el que se puedan interpretar unas ocho canciones y a la vez proyectar diapositivas con el contenido del libro. Me gustaría llevarlo también a Gijón u Oviedo, pero se irá viendo.

-¿Con el libro le han llegado nuevos fans?

-Sí. Aunque lo vendo en la página del Facebook que son muchos seguidores de mi música me han llegado pedidos y mensajes de personas nuevas. Los lectores tienen un perfil de unos cuarenta años, en cambio los que van a los conciertos son más jóvenes.

-¿Tiene en mente algún proyecto musical nuevo?

-Por el momento seguiré con la promoción del libro que acaba de empezar, pero el año que viene me pondré con el nuevo disco. Supongo que a primeros de año. El último single que salió fue en febrero de este año y será una de las canciones que se puedan escuchar hoy en la presentación. He elegido tres, una para el comienzo, otra para el final y una que cantaré entre medias.