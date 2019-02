El Principado añadirá dos medidores a la red de control de la calidad del aire en Avilés Atasco en el acceso de Avilés a la autopista, con las baterías de cok al fondo. / MARIETA Medio Ambiente adquirirá este año un analizador de benceno y de las partículas más ligadas a la contaminación del tráfico y las calefacciones ALBERTO SANTOS Jueves, 21 febrero 2019, 06:37

La exclusión de la estación de Matadero de la red de control de la calidad del aire del Principado por no ser representativa de los niveles de contaminación a los que se exponen los avilesinos no significa una reducción en la vigilancia de las emisiones en la ciudad. El consejero de Infraestructuras y Medio Ambiente, Fernando Lastra, anunció en la Junta General del Principado la adquisición de un analizador de partículas PM2,5 y otro de benceno, que se sumarían a los otros veintiún analizadores que hay en la evaluación de la calidad del aire en Avilés. Además, tras la exclusión de Matadero las estaciones continúan su vigilancia en Llano Ponte, la plaza de La Guitarra, Llaranes y Salinas.

Las partículas finas o PM2,5 suelen estar compuestas principalmente por partículas secundarias formadas en la atmósfera a partir de un precursor gaseoso mediante procesos químicos o por reacciones en fase líquida. Son las que más importancia tienen en la contaminación urbana ya que pueden penetrar profundamente en los pulmones y poseen riesgos potenciales significativos para la salud.

En las ciudades europeas el material particulado generado en procesos de combustión procede tanto de los sistemas de calefacción de edificios como de las emisiones generadas por el tráfico rodado con una especial importancia en los motores de ciclo diesel con tecnologías de motor anteriores al año 2000. Estos humos crean situaciones de reducción de la visibilidad en determinadas vías de tráfico.

Los tamaños del material particulado emitido por los motores se sitúa dentro de la fracción PM2,5 y este tamaño de partículas se encuentra asociado a problemas de salud dado que entre sus efectos aparecen impactos claros sobre las enfermedades cardiacas y pulmonares.

Exclusión de Matadero

El anuncio de la adquisición de dos nuevos medidores se producía en el transcurso de una comparecencia del consejero de Medio Ambiente en la Junta General del Principado para responder a una pregunta de Ciudadanos sobre los motivos por los que se excluye la estación de Matadero de la red de calidad del aire de Avilés.

Fernando Lastra recordó los requisitos para la ubicación de los puntos de muestreo que establece la directiva europea sobre la calidad del aire y una atmósfera más limpia en el continente. «Entre otras condiciones, los puntos de muestreo deben ser representativos de la calidad del aire que respira la población, no estar ubicados en el interior de las instalaciones industriales, debe evitarse la medición de microambientes muy pequeños en sus proximidades, y el punto de entrada de la toma de la muestra no debe estar situado en las proximidades de fuentes de emisión para evitar la entrada directa de emisiones ni mezclar con el aire ambiente».

Esos requisitos se incumplen en la estación de Matadero, pues está ubicada en el interior de la instalación de la Inspección Técnica de Vehículos, en el polígono industrial de Las Arobias, y frente al puerto de Avilés. «En esta zona no existen viviendas permanentes, se trata de una zona industrial, la entrada del flujo del aire a la estación está muy próxima a la salida de humo de las cabinas de control de humos de la ITV, a la carretera y a menos de 150 metros de la zona portuaria», según recordó el consejero.

Esas circunstancias fueron puestas en conocimiento de la Comisión Europea a raíz del procedimiento de infracción relativo al incumplimiento por parte de España de la directiva. «En la última reunión mantenida en Bruselas el 22 de marzo de 2018, Asturias se comprometió a realizar una campaña de medición en Raíces Nuevo, para completar la información recogida tras la realización de otras campañas de medida próximas a la estación Matadero, y que habían aportado datos que diferían sensiblemente de los de dicha estación», añadió Lastra.

La información de esa campaña en Raíces Nuevo corroboró, según sus palabras, «la gran diferencia existentes con las medidas registradas en la estación de Matadero. En consecuencia, la Comisión acordó cerrar el expediente de infracción».

La consejería comunicó en noviembre de 2017 que dicha estación no estaría incluida en la evaluación de 2019. Esta información se transmitió desde el ministerio a la Agencia Europea de Medio Ambiente, que se pronuncia siempre que considere no aceptable alguna propuesta, algo que no sucedió en este caso. No obstante, se seguirán recogiendo los valores al menos durante un año.