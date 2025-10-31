El Principado de Asturias autoriza el horno eléctrico de Arcelor en Avilés aunque presenta «cierto impacto»

La Consejería de Medio Ambiente ha dado luz verde al informe de impacto ambiental presentado por ArcelorMittal para la construcción de un horno eléctrico en la acería de Avilés ... , una inversión que la empresa aún no ha confirmado, pero que sí ha empezado a tramitar. El Principado considera que la instalación presenta «ciertos impactos ambientales potenciales», pero cree que la mayoría de ellos «pueden ser mitigados mediante la implementación de las medidas propuestas».

Exige, eso sí, más medidas para mitigar el previsible impacto acústico, aunque en general «con las medidas recogidas se espera proporcionar una protección efectiva del medio ambiente, y exime al proyecto del trámite de evaluación de impacto ambiental ordinario.

El proyecto contempla la sustitución de uno de los convertidores BOF de la acería avilesina por un horno eléctrico y atomizado mediante gas de alta presión que permitirá a la planta «operar de forma híbrida, al combinar la ruta tradicional de horno alto-convertidor BOF con la nueva ruta eléctrica», según explica la empresa. Tendría una capacidad de 2,5 millones de toneladas de acero líquido, «constituyendo el primer paso, para la división de Productos Planos, hacia una siderurgia más sostenible, permitiendo la convivencia de ambas rutas productivas en la acería de Avilés».

Su ejecución supondría «pasar de una actividad de investigación, desarrollo y experimentación a una actividad de tipo industrial», con lo que se incrementaría la capacidad de producción «y con ello los efectos ambientales, positivos y negativos del mismo». Además, se prevé que, con las instalaciones ya construidas se podrá producir y vender el polvo de acero, con el consiguiente efecto positivo asociado a unas instalaciones ya existentes».

Al margen de las afecciones que se puedan producir durante su construcción, asociadas principalmente a la generación de residuos y partículas en suspensión, en la fase de explotación se observan impactos acústicos y en la calidad del aire, con los óxidos de nitrógeno como principal contaminante. Respecto a la contaminación acústica, la Consejería ha impuesto elementos de reducción sonora, entre ellos una solución mixta de sistema de calorifugado con recubrimiento textil. Con las medidas propuestas, se concluye que «el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente» y el proyecto quedaría autorizado desde el punto de vista ambiental, a la espera de que la empresa decida si finalmente ejecuta la inversión.