El horno eléctrico para la acería de Avilés supera su primer trámite, aunque Arcelor no pone todavía fecha para su construcción. LVA

El Principado de Asturias autoriza el horno eléctrico de Arcelor en Avilés aunque presenta «cierto impacto»

La Consejería de Medio Ambiente exige reforzar las medidas para mitigar el impacto acústico, pero exime al proyecto del trámite de evaluación ordinaria

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:46

La Consejería de Medio Ambiente ha dado luz verde al informe de impacto ambiental presentado por ArcelorMittal para la construcción de un horno eléctrico en la acería de Avilés ... , una inversión que la empresa aún no ha confirmado, pero que sí ha empezado a tramitar. El Principado considera que la instalación presenta «ciertos impactos ambientales potenciales», pero cree que la mayoría de ellos «pueden ser mitigados mediante la implementación de las medidas propuestas».

