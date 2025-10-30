El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ovidio Zapico, Mariví Monteserín y Concha Uría. Pablo Nosti
El problema de la vivienda

El Principado de Asturias confía en que la declaración de zona tensionada en Avilés llegue para principios de 2026

El consejero Ovidio Zapico confía en anunciar nuevas promociones públicas antes de fin de año

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:48

Comenta

Avilés podría conocer sus zonas tensionadas en el mercado de vivienda el próximo mes de diciembre, aplicándose las medidas a partir de 2026 ... y durante un plazo de tres años. Así los avanzó esta mañana el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, durante su visita a Avilés. El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Avilés solicitó la declaración de zonas tensionadas en la ciudad. «En total, queremos declarar dieciséis zonas tensionadas en seis concejos», recordó Ovidio Zapico, destacando que «estamos dentro de los plazos previstos».

