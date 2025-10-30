El Principado de Asturias confía en que la declaración de zona tensionada en Avilés llegue para principios de 2026

Avilés podría conocer sus zonas tensionadas en el mercado de vivienda el próximo mes de diciembre, aplicándose las medidas a partir de 2026 ... y durante un plazo de tres años. Así los avanzó esta mañana el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, durante su visita a Avilés. El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Avilés solicitó la declaración de zonas tensionadas en la ciudad. «En total, queremos declarar dieciséis zonas tensionadas en seis concejos», recordó Ovidio Zapico, destacando que «estamos dentro de los plazos previstos».

Así, señaló que, tras la solicitud de los municipios, en marzo se remitió una «compleja» documentación a Ministerio de Vivienda. A partir de ahí, la administración central dispone de un plazo de ocho meses para analizarla y resolver. «Estamos en plazos», aseguró Zapico. Si se mantiene el calendario, a lo largo del próximo mes de diciembre, se debería conocer la resolución en el Boletín Oficial del Estado. De esta manera, la medida podría comenzar a aplicarse en 2026 y durante un plazo de tres años.

La declaración del Ministerio fija el ámbito territorial de la zona tensionada, en la que, durante un margen de tres años, se aplicarán limitaciones al precio de la vivienda de alquiler y los incrementos que puedan recibir los inquilinos.

Más vivienda pública

Además, Ovidio Zapico mostró su confianza en que «antes de fin de año» se puedan hacer anuncios en Avilés sobre nuevas promociones de vivienda pública. El pasado mes de agosto, con una inversión de 2,7 millones de euros, la consejería de Vivienda inició la rehabilitación de doce viviendas para una nueva promoción pública en Villalegre. Junto a ello, el gobierno municipal trabaja en la recuperación de las antiguas viviendas de maestros en la ciudad para el mercado de alquiler. Zapico fue prudente y no concretó si su departamento se iba a implicar en estos proyectos o se trataba de nuevas promociones. Tan sólo se limitó a expresar su confianza en tener «buenas noticias» antes de fin de año para la vivienda pública en la ciudad.