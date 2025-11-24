El Principado construirá 235 pisos de alquiler en La Grandiella, en Avilés

El Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Vivienda del Principado llevan tiempo abordando la manera de ampliar el parque público de vivienda en ... la ciudad. El Ayuntamiento ya ha reformado las antiguas viviendas de maestros de la Luz, donde hay pisos en alquiler para jóvenes, y tiene en mente proyectos similares en Versalles y Gutiérrez Herrero. El Principado, por su parte, va a habilitar nuevas viviendas sociales en el antiguo centro de salud de Villalegre, en este caso a través de la Consejería de Derechos Sociales, y ahora se plantea la construcción de nuevos pisos en La Grandiella, en una parcela de titularidad municipal.

Se hará en la misma zona en la que en breve se iniciará la construcción del centro de integración que será la nueva sede de Rey Pelayo, y los detalles se presentarán mañana durante una vista a la ciudad del Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Ovidio Zapico, y el director general de Vivienda, Daniel Sánchez Fernández.

Se levantarán allí 235 viviendas con el objetivo de ofrecerlas en «alquiler asequible», después de descartada la fórmula que estuvo vigente en años anteriores y que suponía la venta de las viviendas sociales.

Serán pisos que se ofertarán en al modalidad de alquiler con precios «asequibles», asegura el gobierno local

Parque público

El parque público de vivienda está llamado a crecer de manera considerable en los próximos años. A los treinta pisos de La Luz, que ya se encuentran ocupados en su totalidad, se sumará la promoción de Versalles, en la calle Pelayo. El Ayuntamiento ya está trabajando en la redacción del proyecto para rehabilitar las viviendas y poder ponerlas de nuevo a disposición de la ciudadanía, aunque aún no se ha cerrado qué fórmula se utilizará, si se reservarán también para jóvenes o podrán ser adjudicadas a un segmento más amplio de edad.

Y en Francisco Legorburu, donde se está trabajando en la rehabilitación energética del inmueble, habrá además doce nuevos pisos reservados para jóvenes menores de 35 y para mayores de 65, constituyendo un núcleo colaborativo, en el que los jóvenes se comprometan a ayudar a sus vecinos mayores a cambio de ciertas ventajas en el alquiler del inmueble. Ahora se sumará este proyecto, mucho más ambicioso, con 235 nuevas viviendas.