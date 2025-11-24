El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Parcelas sin construir en el barrio de La Grandiella. D. B.

El Principado construirá 235 pisos de alquiler en La Grandiella, en Avilés

El consejero Ovidio Zapico se reúne hoy con la alcaldesa para cerrar los detalles del proyecto

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Vivienda del Principado llevan tiempo abordando la manera de ampliar el parque público de vivienda en ... la ciudad. El Ayuntamiento ya ha reformado las antiguas viviendas de maestros de la Luz, donde hay pisos en alquiler para jóvenes, y tiene en mente proyectos similares en Versalles y Gutiérrez Herrero. El Principado, por su parte, va a habilitar nuevas viviendas sociales en el antiguo centro de salud de Villalegre, en este caso a través de la Consejería de Derechos Sociales, y ahora se plantea la construcción de nuevos pisos en La Grandiella, en una parcela de titularidad municipal.

