El Gobierno de Asturias destina 16 millones a la estrategia contra la soledad no deseada El presupuesto hasta 2030 abarcará el ciclo completo desde su prevención hasta la gobernanza pasando por el acompañamiento

Asturias ha sido una comunidad pionera («muy pionera») en la puesta en marcha de programas de abordaje de la soledad no deseada, un fenómeno que se sitúa ahora en el primer plano de preocupación de las políticas sociales y contra el que el Observatorio Asturiano de Servicios Sociales ha diseñado una estrategia que su responsable, Íñigo José Asensio, ha presentado en un desayuno en el Hotel Palacio de Avilés, organizado por LA VOZ DE AVILÉS-EL COMERCIO en colaboración con la consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Avilés es, por cierto, una ciudad que lleva años trabajando sobre esta realidad social, como destacó la Jefa de Redacción del periódico, Ruth Arias.

La consejera Marta del Arco inauguró una jornada en la que quedó patente la preocupación y el compromiso de las administraciones por poner coto a un fenómeno que no entiende de edades y que, como advirtió Paula Fernández, catedrática de Psicología de la Universidad de Oviedo, una de las participantes en la mesa redonda, «viene sola, no hace falta que la busquemos». Del Arco lo calificó como una «tremenda experiencia emocional que puede afectar a cualquier persona y en cualquier etapa de la vida». Su abordaje es, por tanto, un «reto y un desafío colectivo» y, junto con la aportación personal que cada ciudadano pueda realizar en su entorno más cercano, desde la consejería se ha elaborado una estrategia como 2030 como horizonte temporal con una serie de actuaciones a las que se destinarán 16 millones de euros.

Íñigo José Asensio desgranó los pasos previos que han llevado al diseño de esta estrategia, pero antes quiso poner el acento en el valor social que puede tener «un banco en el Parque de Ferrera como lugar de conversación». «El bienestar es tener alguien con quien hablar. No se trata solo de atender necesidades, sino de reconstruir los vínculos cotidianos que nos dan sentido», advirtió.

Los tres ejes de la estrategia son la prevención y sensibilización, generando conciencia social y rompiendo los estigmas a través de campañas, acciones educativas y actividades que promuevan la empatía y la cultura del cuidado; la detección y el acompañamiento, que tienen como objetivo desarrollar mecanismos proactivos para identificar situaciones de soledad y ofrecer acompañamiento personalizado involucrando a servicios sociales, voluntariado, teleasistencia y redes de apoyo vecinal; la innovación social y tecnológica se posicionan como tercera pata de la estrategia y, por último, la gobernanza para garantizar la coherencia institucional y el seguimiento de resultados. Según Asensio, cada eje impulsa un cambio estructural, es decir «pasar de la dimensión creativa a la construcción proactiva de la comunidad».

Medidas de impacto

Como medidas de impacto se plantean un estudio autonómico sobre la soledad no deseada, una plataforma para la detección proactiva de los casos, la incorporación de un baremo en la Historia Social Única Electrónica (HUSE), financiación pública, la creación de una cátedra universitaria, la ampliación del programa 'Rompiendo distancias' a la población joven y la incorporación de profesionales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Precisamente la responsable del programa 'Rompiendo Distancias', que nació en Taramundi en el año 2000 y ofrece atención integral a las personas mayores de la zona rural, Trinidad Suárez, fue una de las cuatro ponentes de la mesa redonda posterior, moderada por la periodista Chelo Tuya, en la que se preguntó si Asturias está preparada para abordar con posibilidad de éxito la soledad no deseada, sobre el perfil de ciudadano afectado por este fenómeno y sobre el uso de la tecnología en esta estrategia.

Tanto Trinidad Suárez como Nerea Monroy, gerente del ERA y coordinadora del programa Cuidar acompañando; Paula Fernández, catedrática de Psicología de la Universidad de Oviedo, y Erika Durán, miembro de Foro Joven, coincidieron en señalar que Asturias está preparada y, además, aporta recursos. Con los resultados del programa 'Rompiendo Distancias' como aval, Trinidad Suárez apostó por cambiar el sistema de gobernanza y crear un sistema de proximidad «porque solo se puede intervenir desde la realidad cercana» y añadió que «una vida rica en experiencias y relaciones ahuyenta la soledad». Fue ella también la que puso los primeros ejemplos de proyectos intergeneracionales y de integración con el medio social que favorecen los buenos resultados que tienen en un centro que se abre a la comunidad y el entorno.

Eso lo tiene muy presente la gerente del ERA (Establecimientos Residenciales para Personas Mayores en Asturias) que tiene muy presente «la frase que me dijo una trabajadora en una de mis primeras visitas a los centros. 'Date cuenta de que las personas que llegan a nuestros centros traen su vida en una maleta'». Reflexionó sobre lo que eso implica y sobre la obligación que tienen la administración de poner mecanismos de adaptación y acompañamiento porque «por mucha gente que haya en nuestros centros, la gente se siente sola».

En esa línea de trabajo intergeneracional apuntada por Trinidad Suárez, Paula Fernández compartió un «experimento» que consistió en mezclar a personas jóvenes y mayores en varias mesas durante tres cuartos horas instándolas a hablar de su experiencia vital, sin más cortapisas. «Los mayores que estaban no eran sus padres ni sus abuelos, eran los de otros. Fue una experiencia fabulosa porque tanto los unos como los otros se dejaron ir. Los chavales se dieron cuenta de que, a la mejor, a sus padres o abuelos les pasaba lo mismo, pero te da vergüenza preguntarlo, pero si lo ves en otro..., y los abuelos, igual». «Estoy hay que replicarlo» porque «todos tenemos responsabilidad en paliar este fenómeno», aunque reconoció que «el Principado está tejiendo una red importante para dar esperanza a la gente que está en soledad».

Voluntariado

Reconoció también el «poder que tienen algunas personas de saber hacer el bien a los demás, quizás porque son fuertes». Voluntariado que ensalzó como figura imprescindible en el abordaje de este problema. «Es fundamental en los centros de personas mayores porque suple o complementa a las familia», subrayó.

Erika Durán, del Foro Joven, que fue uno de los ejemplos de juventud implicada que, por ejemplo, apuntó Paula Fernández, sí que atribuyó a la «transparencia» propia de la edad el haber sido «precursores» de haber puesto el foco, tras la pandemia, «en que se ponga la atención en el problema de la salud mental».

Y a pesar de ser nativa digital, o precisamente por eso, señaló que «no se puede demonizar a la tecnología siempre y cuando se utilice como herramienta y no sustituya el tacto o una mirada cara a cara». En este sentido, amplió el tema hasta el problema que detecta hoy en día en la dependencia tecnológica desde edades muy tempranas.

Sus tres compañeras de mesa suscribieron el razonamiento. La tecnología pueda ser una ayuda pero no sustituye el trato personal o «esa conversación en un banco».

Ampliar Esther Santos, Javier Vidal, Claudia Rojas y Bárbara Revuelta. P. Ucha Un abordaje integral en el que está implicado toda la sociedad La soledad no deseada no es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez más patente en una sociedad que a pesar de todas las herramientas que tiene a su alcance para la comunicación ha virado hacia el individualismo y ahora se ve en la necesidad de armarse y plantarle cara. En este propósito, como siempre, son las administraciones públicas las que deben diseñar las políticas que permitan un abordaje integral y, sobre todo, con recursos, Pero la sociedad civil, a través del tercer sector, tiene mucho que aportar y por eso ayer estuvo presente en la jornada sobre soledad no deseada, organizada por LA VOZ DE AVILÉS-EL COMERCIO y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en el Hotel Palacio de Avilés. Personal de la propia consejería junto a técnicos del Ayuntamiento de Avilés se mezclaron en las mesas junto a responsables de entidades como Cruz Roja, con Ángela García Agüeria al frente de la representación; Acción contra el Hambre o DIFAC (Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca), con Rocío Martínez, entre otros. Políticos que no por no estar en primera línea dejan de estar interesados en la gestión pública, como Javier Vidal, no dejaron de acudir a una mesa redonda que contó la presencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que no se pudo quedar por otros compromisos, pero que fue relevada por la concejala de Personas Mayores y Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, a la que además aludieron en un par de ocasiones debido a su anterior cometido como gestora del ERA. De hecho, el nuevo modelo de cuidados que se está implantando se desarrolló durante su etapa. Se sentó junto a María Díaz, alcaldesa de Yernes y Tameza, que no quiso perderse un encuentro ahora que tantas personas buscan un refugio en la zona rural y estas pueden aprovechar la oportunidad de fomentar esos encuentros intergeneracionales de los que se habló.