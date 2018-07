«El principal problema del parque de El Muelle es que está muy sombrío»

Construido a finales del siglo XIX, el parque de El Muelle fue durante décadas 'el parque' de Avilés, uno de los centros neurálgicos de la ciudad, lugar de reunión, de paseo y de diversión. El paso del tiempo lo ha relegado a un segundo plano, hasta el punto de que hoy en día es un lugar de tránsito sin apenas vida. José Manuel Díaz Alonso, técnico de Jardinería con experiencia en distintos ayuntamientos, analiza el proyecto de remodelación y ampliación que recientemente ha presentado el gobierno local.

-¿Qué opinión le merece el proyecto?

-En líneas generales no parece que esté mal. Más que nada se centra en la peatonalización y en aspectos urbanísticos, pero no contempla mucho el tratamiento de las especies arbóreas, que con el paso de los años han crecido mucho. Eso se relega a un segundo plano.

-¿A qué se refiere?

-Sobre todo al tratamiento de los plátanos del paseo central. Tienen mucho volumen, y aparte de que oscurecen el parque hay desprendimiento de ramas. También hay otras especies de menor tamaño que se plantaron en los años ochenta y no responden al diseño original.

-¿Cuáles son esas especies?

-Principalmente las que están en el entorno de la fuente del elefante. Hay magnolios, coníferas y otras especies que en su día se plantaron para sustituir otros árboles que estaban en mal estado. Cumplieron su cometido, pero hoy en día restan visibilidad. Toda esa zona del parque está muy desaprovechada.

-¿Cuál era el diseño original?

-A finales del siglo XIX lo que había en el parque eran plátanos, una alineación de tilos a lo largo de la calle Emile Robín y castaño de indias. Tilos y castaños de indias ya quedan pocos, y los plátanos del paseo central han crecido mucho. Luego estaban los parterres de los rosales y los setos de boj, que responden a un diseño diferente y están muy bien cuidados.

-¿Cuál es, a su juicio, el aspecto más destacado del proyecto?

-Lo que más me gusta es que se elimine el cinturón de hierro, los aparcamientos. Hay gente a la que no le gusta, pero por lo que he leído está previsto recuperarlos en otras zonas, y el parque va a ganar mucho. También me parece muy positivo la peatonalización de Pedro Menéndez y que quiten la caseta de la depuradora. Allí no pinta nada.

-¿Y lo que menos le convence?

-La cafetería y los juegos infantiles. La cafetería tendría que estar fuera del parque, por pequeña que sea se va a notar mucho, y los juegos infantiles quedarían mejor en una esquina, no en el centro, para que no distorsionen la visión general del parque. De lo que no cabe duda es de que ambos elementos van a darle vida, que es de lo que se trata.

-En su día fue el centro neurálgico de Avilés. ¿A qué atribuye su decaimiento?

-Está muy sombrío. La masa arbórea tan densa quizá mucha luz, y el color del pavimento no ayuda. Tendría que ser más claro. La realidad es que el parque de El Muelle se ha convertido en una zona de paso, y en algunas zonas ni siquiera eso. La afluencia es muy escasa.

-¿Cree que la remodelación permitirá que recupere su esplendor?

-En lo que a la parte vegetal se refiere es imposible. Los plátanos y los tilos han crecido mucho, y salvo mantenerlos en buen estado poco se puede hacer. La zona de la rosaleda sí que se mantiene fiel al diseño original y está muy bien cuidada.

-¿Quiere decir que sería mejor introducir árboles más pequeños?

-Habría que valorarlo. Los plátanos están sobredimensionados, algunos alcanzan hasta veinticinco metros de altura. Árboles tan grandes encajan en un parque como el de Ferrera, pero no son los más adecuados para uno tan céntrico como el de El Muelle. Quitan luz, necesitan mucho espacio, sus raíces levantan el suelo y precisan de un gran mantenimiento para evitar caída de grandes ramas. Hoy en día no se pondrían allí, pero quitarlos es inviable. Lo que sí debería de hacerse es reducir su volumen, mediante podas adecuadas, para permitir el paso de la luz y reducir el riesgo de caída de ramas. Es una zona especialmente expuesta al viento.

-El parque también atesora un conjunto escultórico.

-Por un lado están las nueve estatuas de fundición inspiradas en motivos alegóricos de la mitología griega que salpican. Forman parte del parque desde su inicio. En un primer momento se colocaron en el paseo del Bombé y luego se trasladaron a sus actuales ubicaciones. Se mantienen en muy buen estado gracias a que se limpiaron en tiempos de Ponga, pero para mi gusto están muy dispersas y algunas incluso ocultas por la vegetación. Creo que si se alinearan a lo largo de un paseo lucirían más. Luego están la que componen la fuente de verano, el conjunto escultórico de Pedro Menéndez, instalado en 1917 y en bastante buen estado, y el quiosco de la música, de estilo modernista, construido en 1894. Es magnífico, y estaría muy bien que se celebrasen en él más conciertos.

-¿Y la fuente del elefante?

-No se sabe muy bien cómo llegó ahí. Es un motivo decorativo que hoy en día pasa bastante inadvertido debido a que está en una zona en la que apenas hay tránsito.

-¿Cuál es el estado de salud de los parques de Avilés?

-Yo diría que excelente. Están muy bien diseñados y conservados, y la afluencia es alta. Si alguno se ve un poco peor no quiere decir que no se cuide, sino que recibe mucha gente. Y eso es buena señal.

-¿Cuál es el que más le gusta?

-El de El Pozón. Está muy bien diseñado, con rosaleda, álamos alineados, zona de juego infantil, paseo de tilos.. Mejor no podría estar. También me gustan mucho el de La Luz y el de La Magdalena.

-El intento de bautizar el de El Pozón con el nombre de Manuel Ponga ha sido rechazado.

-Manuel Ponga fue quien inició la política de parques en los barrios. En su etapa como alcalde no solo se construyó el de El Pozón, también otros, como los de Villalegre, Miranda o Versalles, por lo que desde mi punto de vista merece que uno de ellos lleve su nombre. Y cuál mejor que el del barrio en el que vive. Ahora bien, es una decisión política, y ahí no entro.

-¿Qué opinión le merece la reciente remodelación de Las Meanas?

-Ya no es un parque, sino una plaza arbolada. A lo largo de su vida tuvo tres estilos distintos, pero ya no queda nada, salvo algunos ejemplares de plántanos y de castaños de indias.

-¿Hay espacio para nuevos parques?

-Personalmente potenciaría el cinturón verde de Valliniello que por cierto, también se remonta a tiempos de Ponga y apenas tiene uso, y habilitaría un nuevo parque en El Quirinal, al final de la calle José Cueto, en la zona conocida como El Montán. Allí se abre un bosque precioso que no muchos conocen. En realidad el parque está hecho en un 70%, solo habría que trazar algunos caminos interiores y adecentar un poco la vegetación.