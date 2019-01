«El problema del barrio es la falta de mantenimiento, no la inseguridad» Pedro Majada en el parque de La Magdalena, para el que pide que el agua vuelva a su estanque. / MARIETA Pedro Majada | Presidente Asociación de Vecinos del Polígono de La Magdalena «Hay casos puntuales, como el de una familia por todos conocida, pero ya está en los juzgados. Es un barrio tan seguro como cualquier otro» J. F. GALÁN AVILÉS. Domingo, 20 enero 2019, 06:35

Mejorar el mantenimiento general es la principal reivindicación de la Asociación de Vecinos del Polígono de La Magdalena, un barrio que en los últimos meses se ha visto sacudido por una serie incidentes que han alterado la seguridad ciudadana. Cacereño afincado en Asturias desde hace sesenta años, Pedro Majada es su presidente.

-¿Cómo ha evolucionado el Polígono de La Magdalena en este tiempo?

-En algunos aspectos ha habido cambios sustanciales, pero hay muchas otras cosas que siguen igual. La Magdalena fue concebida como un barrio residencial, bloques separados unos de otros sin bajos comerciales. No hay comercio y la mayoría de los vecinos hacen vida en otras zonas, principalmente en Versalles y en El Carbayedo. Otro problema añadido es que la población se está haciendo mayor, apenas llegan jóvenes.

-¿Qué le piden al nuevo año?

-Lo mismo que al año pasado y al anterior, mejoras en el mantenimiento general de las calles y de las fincas vacías, que se han convertido en verdaderos bardiales. Lo que sí vamos a reivindicar si cabe con más ímpetu es que se establezca una línea de autobús que pase por La Grandiella y que se instalen barreras anti ruido a lo largo de esta calle para amortiguar el ruido procedente de la Variante. La línea de edificios que se ha construido está pegada a la carretera. Es cierto que cuando se hicieron ya estaba ahí, pero entonces no había una ley de protección de ruidos. Hoy en día no se habría permitido construir tan cerca de la carretera, pero como ya están hecho hay que encontrar una solución.

-La urbanización de La Grandiella se ha quedado a medias.

-Por la crisis. De las mil viviendas proyectadas apenas se ha construido la tercera parte, y al parecer los promotores no están interesados en construir vivienda de protección porque no tienen salida. La solución tampoco la sé, pero habría que hacer algo para reanudar la construcción.

-Los vecinos de la zona también reclaman mejoras en el alumbrado y en la limpieza.

-Lo del alumbrado está relacionado con los robos y parece que está en vías de solución, no así lo de la limpieza. Solo van dos días a la semana y es a todas luces insuficiente. También hay quejas por la presencia de perros peligrosos sueltos.

-¿Cuáles son las principales carencias del Polígono de La Magdalena?

-La situación de Valdés Salas y Álvarez Gendín. Es cierto que el pasado verano se ha asfaltado alguna vía principal, pero no las secundarias, las bocacalles, que están llenas de baches y los pasos de peatones ya no se ven.

-¿Hay alguna actuación prevista en el presupuesto de este año?

-La verdad es que no lo sé. La falta de información es otra de nuestras principales quejas, no te enteras de lo que el Ayuntamiento va a hacer hasta que empiezan las obras. Metemos escritos por registro y no recibimos respuesta. Por ejemplo, hemos solicitado en numerosas ocasiones que se desbrocen las fincas vacías y seguimos esperando una contestación.

-En los últimos meses se han sucedido robos y altercados en el barrio.

-Los problemas se concentran en un bajo concreto. La policía está muy al tanto, pero la única solución es tapiarlo para impedir la entrada.

-¿Es el Polígono de La Magdalena un barrio seguro?

-Tan seguro como pueda serlo cualquier otro barrio de Avilés. Hay casos puntuales, como el de una familia por todos sobradamente conocida que tiene atemorizado a todo el bloque, pero el tema ya está en los juzgados. Insisto, los problemas de convivencia son puntuales, no se puede hablar de inseguridad. Yo de lo que me quejo es de la falta de mantenimiento.

-¿Cuántos socios tiene la Asociación de Vecinos del Polígono de La Magdalena?

-Unos 240. Somos pocos, pero nos movemos mucho. Nuestra filosofía es un poco distinta.

-¿Cuál es esas filosofía?

-Prestar especial atención a los temas sociales y a la inclusión. En eso estamos volcados. Un buen ejemplo es el programa Aunando Esfuerzos.

-¿En qué consiste?

-Somos un colectivo formado por la Asociación de Vecinos del Polígono de La Magdalena, Difac, Rey Pelayo, Realidad Gitana, Centro de Día Colores y la Fundación Cruz de los Ángeles que promovemos acciones sociales, educativas y de inclusión y actividades en favor de la igualdad. En noviembre hicimos una marcha hasta Avilés bajo el lema 'Somos diferentes, somos iguales', en la que participamos una doscientas personas, todo un logro para una entidad tan pequeña y modesta como la nuestra. También hacemos una cena de convivencia, un día del deporte y un ciclo cultural.

-¿En qué estado se encuentra la senda de La Magdalena?

-Está bastante abandonada. Falta limpieza e iluminación.

-¿Y el parque?

-Vallaron el estanque y todo el reguero, pero ya han pasado cinco meses y sigue sin haber agua. ¿Para qué se gastaron entonces el dinero en poner una valla? Es lo de siempre, se hacen cosas pero se dejan a medias y cuando preguntas, te dan la callada por respuesta. Otro ejemplo de lo que digo lo encontramos en La Grandiella. Talaron unos árboles porque estaban secos, pero dejaron el alcorque al descubierto. Tendrían que hablar plantado otros árboles o tapado los huecos, pero no se ha hecho ni una cosa ni la otra. Y lo mismo sucede con las farolas. Enviamos unas fotos al Ayuntamiento de un par de ellas que estaban carcomidas por el óxido. Entonces vinieron y las cambiaron, pero no revisaron el resto.

-¿Qué actuaciones van a solicitar en el marco del consejo de participación ciudadana?

-Todavía es pronto para saberlo. El año pasado pedimos que se reparase la plazoleta de Locuce y también se quedó a medias. La acera se dejó como estaba. Nosotros no reclamamos grandes actuaciones, sino que se lleve a cabo un mantenimiento básico, cosas tan sencillas como mejoras en la limpieza de las calles y de las fincas vacías y asfaltados, no grandes obras nuevas.

-¿Tendrán fiestas este año?

-Algo haremos. En junio tenemos la fiestas de la convivencia, pero los precios se disparan. Tenemos prevista una reunión en los próximos días en la que abordaremos el asunto.

-¿Qué le ha llevado a repetir como presidente de la asociación?

-El hecho de que nadie quiere tomar el relevo. Todos los que formamos la junta directiva estamos dispuestos a dar paso a gente joven, pero nadie quiere tomar el relevo. Una asociación de vecinos requiere trabajo, mucho papeleo y a media que pasa el tiempo uno empieza a perder la esperanza, sobre todo porque el Ayuntamiento no te tiene en cuenta. Ni siquiera te contesta.