«No hay nada más prodigioso que el desarrollo de los niños, hay que observarlos bien»

'Las aventuras de Martín' es un libro de relatos de esos que te dejan con una sensación extraña y te desconciertan. Es un libro especialmente particular, una historia inverosímil con una base de realidad narrada por un niño pero escrita para los adultos más perspicaces e inteligentes. Es la última publicación del escritor José Luis García Martín, que ayer la presentó en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, espacio que coordina Mercedes de Soignie.

En esta ocasión, la presentación del autor invitado corrió a cargo de la también escritora y amiga, Esther García López, que quiso acompañarle en su regreso a Avilés, ciudad en la que pasó gran parte de su infancia. «José Luis siempre ha sido un lumbreras, desde nuestros años en la universidad, y ha dejado correr tantos ríos de tinta que sería casi imposible mencionar todas sus obras», confesó la escritora.

Sin embargo, la autora no tuvo reparos en repasar las «maravillosas» aventuras que se narran en esta obra, escrita a partir de las peripecias que el propio autor vivió junto a su ahijado, Martín, en el lapso de tiempo que transcurrió desde los dos a los tres años del pequeño. En las narraciones, que mezclan literatura fantástica con una rabiosa actualidad plagada de pasajes críticos «que José Luis nos lanza con su aguijón», se nota de sobra la evolución del propio Martín -personaje y persona- en la madurez de las narraciones.

Tras una presentación llena de cariño y admiración, fue el propio autor quien pasó a relatar su proceso creativo y su intención con una obra «que es para personas inteligentes a las que me gusta poner a prueba», aseguró.

Presentar esta obra en Avilés fue especial, eso sin duda. «Además lo hago cerca de la biblioteca Bances Candamo, que supuso para mi una puerta al paraíso de la literatura». De literatura, libros, letras y hábitos de lectura quiso charlar el autor con el público. Más allá de analizar su nuevo libro, García Martín reflexionó ayer sobre las nuevas tecnologías, formatos y hábitos literarios, especialmente en los niños como su protagonista. «Quienes defienden la idea de que ya nos se lee o no se escribe no pueden estar más equivocados. Ahora hay nuevos formatos y una carta escrita en un correo electrónico es igual de carta que las que se metían en un sobre de papel», defiende el autor.

Por eso, 'Las aventuras de Martín' no le ofrece concesiones al lector. El libro empieza con una curiosa prueba de ingenio, un «filtro» para que solo se adentren en sus historias esas personas a las que de verdad les gusta leer, «sin importar la edad». Eso sí, para García Martín los niños siguen siendo los mejores lectores y teme que hoy en día la literatura infantil esté «demasiado vacía», sobre todo la que se recarga en exceso con dibujos e ilustraciones. Su libro tan solo lleva un dibujo, en la portada, una obra de Marina Lobo, y una fotografía en la última página que retrata al propio autor y a su ahijado sentados en su portal con unas gafas de sol «como unos gánsters».

Y de ese aire de malote empieza a saber algo el pequeño Martín, que ahora a parece que se va a pasar al lado oscuro en sus próximas historias. «Según va cumpliendo años me dice que quiere ser el malo, ya no le vale estar del lado de Superman o Spiderman», confiesa el autor.

Esos personajes de ficción se entrelazan en la obra, donde tal vez también aparezcan la reina Letizia o Carlos Boyero. Nada es imposible en 'Las aventuras de Martín' porque nada es imposible en la imaginación de un niño y eso José Luis García Martín lo sabe de sobra.

Nadie sabe de que tratarán las próximas historias que salgan de su imaginación, pero por lo pronto a su ahijado ya le ha dado tiempo ha contarle otras dos antes de que se publicase el libro, y veremos donde acaban.

Lo que está claro es que se debe estar muy atento. «No hay nada más prodigioso que el desarrollo del ser humano y si dejas de ver a un niño un par de días te encuentras con otra persona totalmente distinta». Y así, todo va cambiando en la literatura de García Martín y también en su vida. Lo que no cambia, según el propio autor, «es que me aburro mucho y muy rápido, igual que los niños, y cuando estoy con Martín dejo de aburrirme de inmediato. Él me acompaña y me descubre el mundo».

'Las aventuras de Martín' acaba de ser publicado por la editorial Impronta y, aunque el autor confiesa que su editor no tenía muy claro a que público está destinado, lo que es seguro es que no ha dejado indiferente a nadie, y así lo confesaban ayer muchos de los amigos y antiguos compañeros que acompañaron al autor en el Aula de Cultura de este periódico.