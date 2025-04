El programa 'Enfoca Talento' logra un 60%de inserción laboral entre sus participantes

Alejandro L. Jambrina Avilés Sábado, 5 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las mujeres se siguen encontrando a día de hoy obstáculos y dificultades añadidas a la hora de entrar en el mercado laboral y romper ese techo de cristal es uno de los objetivos que persigue el programa municipal 'Enfoca Talento', una iniciativa impulsada por el área de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Avilés que ya tiene un 60% de inserción laboral entre sus participantes en las nueve ediciones que se ha celebrado.

Esta novena edición tuvo ayer una actividad especial dentro del programa, una mesa redonda en la que tres mujeres que han logrado el éxito y son referentes en sectores muy distintos compartieron sus experiencias con las quince participantes. Una de ellas fue Isabel Trabanco, directora financiera del Grupo Trabanco, que insistió con las participantes en la importancia de la perseverancia y la formación. «Llegar a un puesto de responsabilidad supone mucho esfuerzo y empieza por formarte, luego tienes que coger experiencia en distintos ámbitos para al final poder trasladarlo a la empresa el conocimiento que has encontrado fuera. Es algo que no siempre es fácil, pero con trabajo se acaba consiguiendo», animó a las participantes del 'Enfoca Talento' Isabel Trabanco.

Otra de las ponentes fue Sara Montoya, exboxeadora, actual entrenadora, medallista y protagonista de la película 'Golpe a Golpe', recientemente premiada en el New York City International Festival. La joven deportistas intentó trasladar sus enseñanzas de superación deportiva al ámbito laboral, «en el mundo del boxeo hay mucho sacrificio, mucha dedicación y constancia, pero creo que eso es algo que pasa en cualquier trabajo. Con disciplina y trabajo duro creo que se pueden conseguir muchas cosas».

Contra todos los obstáculos

La tercera ponente fue Maite Capín, diseñadora de vestuario y directora de casting que ha colaborado en series tan populares como 'Juego de Tronos', pero también es protagonista de una vida llena de obstáculos personales y de superación que ayer intentó trasmitir a las mujeres participantes. «Mi historia ha sido muy fuerte, pero a la vez aprendes que puedes con todo porque con todas las piedras que se te pongan en el camino puedes construir un puente y en la vida puedes hacer lo que quieras. Eso es lo que os quiero trasmitir, no os dejéis influenciar por los demás, ni que os digan que no podéis hacer algo porque el no siempre lo tienes, pero es cuestión de actitud y de esforzarse mucho», defendió Maite Capín.

