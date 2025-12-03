El programa 'Transit' da «un salto de calidad» y se abre a nuevos miembros en Avilés

Los jóvenes participantes en el programa municipal de Avilés Transit, orientado a prevenir el abandono escolar, han presentado 'HP Up', un proyecto solidario con ... el que, según el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, «se da un salto de calidad». El edil acudió al Edificio Fuero a conocer esta propuesta con la que se invita al resto de la juventud avilesina a «vivir nuevas experiencias, a hacer amistades y a mejorar su bienestar». Y la primera propuesta llega el próximo miércoles, día 10, con una actividad de espeleología en la cueva de Pando. Ese mismo día Guerrero estará en Madrid recogiendo el Premio Buenas Prácticas que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) concede al Programa Transit.

Los jóvenes le explicaron que hace tres años construyeron una máquina retro Arcade para el Espacio Joven de Avilés, en el Edificio Fuero, y otra para el Colegio de Educación Especial de San Cristóbal. De esta forma otros jóvenes pudieron disfrutar de «experiencias tecnológicas accesibles» y esto les animó a pedir apoyo al Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es la institución que financia el nuevo proyecto.

El nombre de 'HP Up' «viene de los videojuegos y representa la idea de 'subir la barra de vida'». Su intención es convocar distintas actividades como campeonatos de 'gaming', propuesta culturas y deportivas, salidas a la naturaleza y encuentros de convivencia. Los irán anunciando a través de la cuenta de Espacio Joven en las redes sociales. El concejal Juan Carlos Guerrero se interesó por la elección de esta primera actividad y le explicaron que tuvieron no solo que pensar en algo a lo que pudieran apuntarse menores de edad sino también que fuera operativamente factible.

«Cada vez que vengo a algo de Transit me sorprende más», les confesó el edil, que celebró con ellos la inminente reforma del Espacio Joven. Los animó a seguir trabajando en esta línea, de la mano de Fabio Meazza y de Zulema Cadenas, porque «estáis dando ejemplo». «Este proyecto de 'HP Up' se sale de lo que es el programa Transit y lo mejor es que sale de ellos, ellos y ellas son quienes han propuesta la idea y le han dado vida», explicó Guerrero.

El programa 'Transit' se lleva a cabo en los cinco institutos públicos de Avilés desde 2012 y acompaña a 125 alumnos, a los que pretende empoderar en su desarrollo individual y social y en sus competencias claves para la formación, el empleo y la vida independiente.