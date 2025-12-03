El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Los tutores de Transit y el concejal de Educación, con los jóvenes. Paloma Ucha

El programa 'Transit' da «un salto de calidad» y se abre a nuevos miembros en Avilés

Los jóvenes que participan en él idean el proyecto 'HP Up', que se estrenará el próximo miércoles con una actividad de espeleología

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:33

Comenta

Los jóvenes participantes en el programa municipal de Avilés Transit, orientado a prevenir el abandono escolar, han presentado 'HP Up', un proyecto solidario con ... el que, según el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, «se da un salto de calidad». El edil acudió al Edificio Fuero a conocer esta propuesta con la que se invita al resto de la juventud avilesina a «vivir nuevas experiencias, a hacer amistades y a mejorar su bienestar». Y la primera propuesta llega el próximo miércoles, día 10, con una actividad de espeleología en la cueva de Pando. Ese mismo día Guerrero estará en Madrid recogiendo el Premio Buenas Prácticas que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) concede al Programa Transit.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  3. 3 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  4. 4

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  5. 5

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  6. 6 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  7. 7

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  8. 8 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El programa 'Transit' da «un salto de calidad» y se abre a nuevos miembros en Avilés

El programa &#039;Transit&#039; da «un salto de calidad» y se abre a nuevos miembros en Avilés