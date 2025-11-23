La propiedad de las naves de Balsera, en Avilés, las pone a la venta por dos millones de euros

Las naves de Balsera son uno de los máximos exponentes del rico patrimonio industrial con el que cuenta Avilés y tras varias décadas ... de abandono la propiedad ha decidido ponerlas a la venta al nada desdeñable precio de 2.1 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los inmuebles a la venta más caros de toda la ciudad.

Ubicadas en mitad de la avenida Conde de Guadalhorce, el edificio se encuentra en un estado de deterioro considerable por el abandono sufrido desde hace años. Consta de tres naves consecutivas que fueron levantadas entre 1910 y 1912 por Antonio Alonso Jorge y fueron diseñadas como grandes almacenes portuarios para el comercio ultramarino de importación y exportación en auge en las primeras décadas del siglo XX.

El estado de abandono del inmueble ya le supuso problemas a la propiedad del mismo en el pasado. De hecho en el año 2022 se asumió una multa de 44.174 euros impuesta por el Ayuntamiento de Avilés por su mal estado.

Las antiguas naves industriales estuvieron en el punto de mira del gobierno avilesino, que de hecho llegó a plantear que se convirtiesen en la sede de un centro de estudios industriales de posgrado. En su momento también se habló de ubicar en su interior la Escuela Superior de Arte del Principado, mucho antes de que se construyese la nueva sede en el polígono de la margen derecha de la ría.

Desde entonces no se han hecho públicos más proyectos, aunque la propiedad la anuncia en plataformas inmobiliarias con imágenes que proyectan un hipotético espacio gastronómico y cultural, que incluso incluiría zonas verdes y un supermercado. Esto, no obstante, es solo una propuesta que en todo caso tendría que valorar un posible comprador.

Ahora las históricas naves de Balsera se anuncian a un precio de venta de 2.100.000 millones de euros, un edificio construido en tres volúmenes sobre una parcela de aproximadamente 4.700 metros cuadrados, pero con una edificabilidad que superaría los 9.000 metros cuadrados en tres plantas. Según el anuncio de venta el inmueble contaría en la actualidad con un total de veintidós estancias, aunque podrían crearse espacios abiertos, y una fachada de 60 metros lineales con tres escaparates a la calle.