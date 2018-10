«Si hubiera querido que mi perro atacara el resultado sería distinto» A la izquierda, Ángel Blanco su perro con Gringo. A la derecha, Ezekiel Alonso muestra sus lesiones. / LVA / Omar Antuña El propietario del rottweiler que mordió a un hombre asegura que fue este el que le quitó el bozal y el que provocó la pelea en El Nodo Y. DE LUIS / S. GONZÁLEZ AVILÉS. Jueves, 4 octubre 2018, 01:27

Ezekiel Alonso tuvo que ser atendido en el Hospital San Agustín de las mordeduras en el antebrazo de 'Gringo', el rottweiler propiedad de Ángel Blanco, que aseguraba ayer a este periódico que «mi perro está perfectamente entrenado, entrena con la policía y trabaja también en la cárcel de Villabona detectando droga, por lo que si yo hubiese querido que atacase el resultado sería otro muy distinto».

El relato de los hechos difiere mucho cuando los narra uno u otro. El martes Alonso denunciaba las mordeduras y aseguraba que el dueño del perro lo soltó cuando estaban en el parque de El Nodo, barrio en el que residen los dos, y el animal le mordió. Sin embargo, el propietario del can relata que los encontronazos con Alonso vienen de lejos y que el martes este le atacó por la espalda. A partir de ahí se enzarzaron en una pelea.

«Debo ser de los pocos de Avilés que cumple la normativa de animales peligrosos, llevó a mi perro con una correa y un bozal adecuados», mantiene. A pesar de que durante unos minutos hubo un forcejeo, encontronazos cara a cara y empujones entre ambos, afirma que nunca soltó a su perro y que fue Ezekiel el que le arrancó el bozal en esos forcejeos.

«Me increpó y amenazó con patadas y golpes mientras yo intentaba tranquilizar a Gringo»

«Yo me metí a Gringo entre las piernas y le dije que me devolviera el bozal, pero él siguió increpándome y amenazándome con patadas y golpes, y me decía '¡qué me muerda!'. Yo le daba ordenes para tranquilizarlo, pero cuando intentó un golpe el animal le mordió. Inmediatamente le di la orden de que soltara y soltó. Fue un mordisco de advertencia, si hubiese atacado, las heridas serían mucho más profundas», relata a la vez que enseña una cicatriz en su brazo fruto de un mordisco de Gringo en uno de los entrenamientos.

Ángel Blanco insiste que fue Ezekiel Alonso el que arrancó el bozal al perro y asegura que eso lo demuestra el hecho de que después de que le mordiera el animal se marchó corriendo con el bozal en la mano y no lo soltó «hasta que conseguí que parara un coche para que llamaran a la policía, y él tiró el bozal encima del capó».

Porque esa es otro de los argumentos que esgrime Blanco para defenderse, fue el mismo el que pidió que llamasen a la policía, porque en el forcejeo con Alonso había perdido el móvil que luego recuperó en el parque con la pantalla rota.

La Policía Local confirma la versión de que se produjo una pelea entre ambos hombres. Fruto del ataque, Ezequiel Alonso sufrió heridas en el antebrazo por las que tuvo que ser trasladado al Hospital San Agustín. Ángel Blanco, por su parte, asegura que también resultó herido y muestra una herida en una cadera y la inflamación que tiene en el pecho, en la zona de las costillas.

«Ha dicho por el barrio que si le quitan al perro o algo le pasa que vendrá a por mí»

El hombre mordido, por su parte, reiteraba ayer la versión ofrecida a LA VOZ el pasado martes desde el servicio de urgencias del San Agustín. «En ningún momento lo que pasó lo causé yo», recalcaba ayer tras acudir al centro de salud a curar las heridas que sufre en el brazo. Desde allí se dirigió a la Comisaría de la Policía Nacional, donde tramitó la denuncia por el ataque del can.

«Yo no le agredí, fue él quien vino de frente hacia mi buscando problemas y acabó por hacer que el perro me atacara», señalaba ayer Alonso, que admitía «sentir miedo tanto por el dueño como por el perro». Al volver de noche al barrio se encontró con algunos vecinos que, según relata, «me han dicho él estuvo comentando por el barrio que si le quitan al perro o le pasa algo vendrá a por mí».

En cuanto a la sucesión de los hechos del pasado martes insiste en que «jamás se me ocurría quitarle el bozal a ese perro porque sabemos que es conflictivo porque ya hubo sustos en el barrio». Además, hace hincapié en que «si hubiera pasado eso que el va con tanto el animal no me hubiera mordido el antebrazo, si no la mano que sería lo primero que pillara».

Si reconoce que el altercado se produjo tras un rifirrafe con el dueño del rottweiler. «Habíamos tenido algún problema hace unos meses pero desde entonces me había cruzado con él sin que pasara nada. El martes vino de frente cuando yo estaba con dos críos en el parque y me dijo 'si no llega a estar el perro delante te mato' y yo le respondí que si pensaba lanzarme al perro. Le quitó el bozal y lo soltó, le dijo unas palabras y atacó. Me dio tiempo de ponerme el brazo para protegerme, si no con lo grande que es el perro me hubiera pillado la cara».

Niega haber pegado al dueño en ningún momento. «Cuando el rottweiler me mordió él intentó separarlo pero tiraba mucho. Yo solo me caí al suelo cuando el perro me zarandeó. Sangraba mucho y los vecinos que estaban por la zona se asustaron», comenta Alonso, que recuerda que son muchos los vecinos del barrio los que saben «los problemas que ha causado este chico y su perro, porque siempre que sale lo pone por delante como en tono amenazante, para intimidar. Yo repito le tengo miedo».

Ahora será seguramente un juez el que decida qué versión es la real porque ambos se han denunciado y presentado su parte de lesiones.