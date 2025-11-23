Los propietarios con problemas para afrontar la hipoteca o la comunidad llegan a máximos en Avilés

Los problemas para afrontar los pagos relacionados con la vivienda habitual no son exclusivos de las personas que se encuentran en régimen de alquiler, ... sino que también afectan a aquellos que son propietarios de la vivienda en la que residen. Por ese motivo el Ayuntamiento de Avilés puso en marcha hace unos años una línea de ayudas destinadas a sufragar los gastos de hipoteca y de la comunidad de vecinos para aquellos hogares con más dificultades. Este año se ha alcanzado el máximo histórico de solicitudes, alcanzándose los 360 hogares, cuando el récord estaba en los 327 que las habían obtenido en 2023.

Esta línea está dotada con 150.000 euros de presupuesto, que llevan tres años rozándose de acuerdo a los datos de la Fundación San Martín. Este año se han abonado ayudas por valor de 145.743 euros, de los que 80.196 han sido para el pago de hipotecas y el resto, los otros 65.547 euros, para las cuotas de la comunidad, entregándose 1.028 euros de media para la hipoteca y 264 en el caso de la comunidad.

La mayoría de las peticiones son para poder afrontar estos gastos de la comunidad. 269 de los 360 hogares solicitaron ayuda para poder afrontar estos pagos mensuales, siendo en su mayoría mujeres de edades avanzadas. Y es que el 79% de los beneficiarios de esta línea han sido este año mujeres, frente a un 21% de hombres, siendo el grupo de edad más abultado el de personas de más de 65 años, seguido de aquellas que tienen entre 50 y 65.

El perfil es diferente en el caso de las ayudas destinadas a la hipoteca. Si bien son también en su mayoría mujeres, la edad más frecuente está entre los 35 y los 50 años, seguida de los de entre 50 y 65. En ambos casos los beneficiarios son en más de un 90% de nacionalidad española, con ingresos muy bajos, que no superan en la mayoría de los casos los 2.500 euros mensuales.

Los mayores problemas para afrontar este tipo de gastos se dan en La Luz y en Versalles.