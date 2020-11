El PP propone recurrir al remanente para ampliar las ayudas por cese de actividad Los populares plantean una modificación de crédito para mejorar las subvenciones a hosteleros y comerciantes Esther Llamazares en la rueda de prensa de ayer. / OMAR ANTUÑA BORJA PINO AVILÉS. Domingo, 22 noviembre 2020, 00:52

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Avilés planteará al gobierno socialista la posibilidad de establecer una modificación suplementaria de crédito con cargo al remanente para ampliar la cuantía de las ayudas económicas aprobadas para los sectores hostelero y comercial, y agilizar su distribución. Así lo anunció ayer su portavoz, Esther Llamazares.

La proposición del PP contempla recurrir al remanente de tesorería del presupuesto de 2020 para aumentar los cerca de 465.000 euros de ayudas municipales que, a partir de mañana, podrán solicitar los empresarios afectados por los ceses de actividad, a razón de 400 euros por demandante. Una cuantía, a juicio de Llamazares, «insuficiente» para cubrir las necesidades de ambos sectores, y que debería haberse incrementado hasta, al menos, los tres millones de euros.

Para la portavoz popular, dar luz verde al uso del remanente para incrementar las ayudas no solo paliaría las necesidades de los afectados, sino que también agilizaría la entrega de las cuantías. «Eventos culturales, festejos y otras concejalías tienen dinero del que no se ha hecho uso. Si no podemos transferirlo para otros usos por vía ordinaria, que sea por una extraordinaria».

Llamazares sustentó dicha opinión refiriéndose a las ayudas regionales y estatales, que complementan las aprobadas por el Consistorio. Acerca de las primeras, que prevén la entrega de entre 1.500 y 4.000 euros a cada negocio, «no van a ayudar mucho, porque no son directamente proporcionales a la carga económica de los autónomos». En cuanto a la asistencia del Gobierno central, criticó que «todavía no haya nada aprobado, ni decidido».

Así mismo, durante el día de mañana el PP se coordinará con el resto de grupos de la oposición, y mantendrá reuniones telemáticas con hosteleros y comerciantes de la ciudad para presentar nuevas propuestas al Consistorio, y cerrar propuestas también a nivel regional y nacional.