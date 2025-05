53 propuestas compiten en el concurso de ideas del gasómetro de baterías de cok de Avilés

El concurso de ideas para la intervención arquitectónica en el gasómetro II de baterías de cok de Avilés ha suscitado gran interés en ... el sector. Al mismo se han presentado 53 propuestas, que se están evaluando estos días. El jurado, compuesto por el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa; los arquitectos Miguel Casariego, Juan Manuel García, Martha Thorne, Ricardo Aroca y Andrea del Cueto; y la historiadora del arte Natalia Tielve, ya han mantenido una primera reunión para comenzar a analizar los planteamientos recibidos. Mantendrán más encuentros hasta el próximo 9 de mayo, cuando se dará a conocer el fallo del concurso.

En juego están los 33.000 euros que podrá llegar a aportar el Ayuntamiento de Avilés: 15.000 para la propuesta ganadora, 10.000 para la segunda clasificada y otros 5.000 para la tercera, a lo que se suma la posibilidad de otorgar hasta tres menciones especiales de mil euros cada una.

Se buscan planteamientos novedosos para la intervención arquitectónica y asignación de nuevos usos a la estructura industrial y «propiciar la reflexión y el debate sobre las diversas posibilidades de recuperación, reutilización e integración urbana de esta valiosa pieza del patrimonio industrial del siglo XX», que puedan servir de base en un posterior concurso de proyectos dirigido a concretar la intervención en el mismo.

Se trata de un concurso muy abierto, con la imposición de pocas condiciones a las propuestas de actuación, que sí deberán recoger la reutilización y aprovechamiento del gasómetro e integrarse en el entorno, respetando el valor histórico, industrial, cultural y estético del elemento, además de otras cuestiones como el interés social, la sostenibilidad económica o la circularidad de los materiales. El concurso, no obstante, no será vinculante, es decir, el Ayuntamiento no tendrá necesariamente que ejecutar la propuesta que resulte ganadora. Eso sí, el Ayuntamiento se quedará con los derechos de propiedad sobre las propuestas presentadas a este singular concurso.