«Protestaremos si cierra el colegio» Laura, Yaiza, Ángel y Sara, ayer, a primera hora, en la clase de Lengua. / MARIETA Alumnado y familias del Virgen de las Mareas exigen la continuidad del centro C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 29 enero 2019, 03:13

«Haremos manifestación si lo cierran». Laura es la primera en comentarlo, pero enseguida se suman sus compañeras Yaiza y Sara porque las tres lo tienen muy claro: quieren estudiar en el colegio público Virgen de las Mareas y no están dispuestas a hacerlo en otro centro, sea público o privado. Ellas quieren ir al 'cole' de su barrio. Sorprende la determinación de unas niñas aplicadas que apenas levantan la voz cuando lanzan la advertencia. Disfrutan tanto con las tareas escolares, que siguen atentas a sus deberes una vez que han informado de sus intenciones. Ellas son la resistencia y sus familias están dispuestas a secundarlas si finalmente se confirman los temores que anuncia el futuro traslado del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Deporte al colegio. El cierre del colegio, el único público de esa zona, parece estar a la vuelta de la esquina.

«Eso se ve», comenta Adelino Ricardo Gaspar antes de coger carrerilla para describir cómo era el colegio décadas atrás. «Mi hermana y mis primos vinieron aquí de guajes y había mucha más vida; ahora hay pocos niños». Entre ellos, su hijo Ezequiel, alumno de primer curso y que «ya está hecho a aquí». «Para los nenos no sería buena noticia que se cerrara el colegio. Vienen contentos a las clases y les gustan los profesores», añade.

El buen entendimiento con el profesorado es clave en esa querencia muta. Manuel Ángel Santiago Heredia y Eugenio Jiménez Jiménez destacan la atención personalizada y «adaptada a sus características» que se les brinda a sus hijos, es decir, «les enseñan como nosotros somos». ¿Y cómo son? «Tenemos nuestras costumbres y hacemos una interpretación muy distinta de las cosas a veces. Somos muy 'saltones' al hablar y aquí ya lo saben», explican acerca de la etnia gitana, mayoritaria en el centro. En el caso del primero, la vinculación con el Virgen de las Mareas viene desde hace casi dos décadas, cuando estudiaron en él sus hijas mayores. Asegura Eugenio Jiménez que el hipotético cierre supondría un perjuicio por el «cambio radical» para unos alumnos «que ya están adaptados» y sabe bien de lo que habla porque sus hijos estudiaban antes en Los Campos y ahora lo hacen en el Virgen de las Mareas por el traslado de la familia al barrio.

En la misma línea se manifiestan María Antonia Jiménez y Pamela Jiménez. La primera, con su hija Carmen, de doce años, escolarizada, pide abiertamente que «no lo cierren». «Estamos muy contentos con este centro. Si no estudiaran aquí tendrían que ir a otra escuela y cambiar de amigos y profesores», algo que considera contraproducente. «Eso no es bueno», apuntilla. Pamela Jiménez se pone como ejemplo: «Tengo un niño con problemas psicológicos que ya ha sufrido por el cambio de escuela. No podemos volver a pasar por lo mismo. No queremos que cierren, sería un problema añadido».

El sentir de los adultos lo secundan los escolares. Las citadas Laura, Yaiza y Sara trabajan junto a Ángel en un aula. «Nos gusta venir aquí porque hacemos muchas actividades divertidas y los profes molan», afirman casi al unísono. «Y la que mejor nos cae es ella», dice Ángel refiriéndose a Paula Jaqueti, la profesora que a primera hora del lunes imparte Lengua. Es su primer año en este centro y reconoce que ha sido una grata sorpresa. En un primer momento tuvo sus reservas ante el desconocimiento de lo que se iba a encontrar, a las pocas semanas ya había decidido «que cuando solicitara destino iba a pedir plaza aquí». Ella es uno de los diez profesores que forman parte de la plantilla. Todos interinos, salvo la directora.

De todas formas, la atención recae poco tiempo en la maestra porque los chavales no son ajenos a la inquietud que recorre el centro. «No nos moveremos a otro sitio. No son nadie para movernos y, además, todos somos iguales», van hilvanando Yaiza y Sara.