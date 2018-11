PSOE, PP, no adscritos y Ciudadanos rechazan reprobar a Felipe VI

Los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y No Adscritos rechazaron ayer la moción de Izquierda Unida en la que se pedía la reprobación de Felipe VI, la derogación del delito de injurias al Rey, la investigación de Juan Carlos I y un referéndum sobre la república. La propuesta de IU sólo tuvo el apoyo de Ganemos y Somos, que proclamaron su compromiso con los valores republicanos. Desde IU, Carmen Conde apeló a la necesidad de modificar la forma del Estado para asegurar una igualdad real entre todos los ciudadanos.

Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz del PSOE, explicó su posición recordando que la intervención citada de Felipe VI defendía «la Constitución, el estatuto de autonomía y la legalidad que en esos momentos se vulneraba». Huerga reconoció la posibilidad de modificar el delito de injurias al Rey, «tal como se recoge en el acuerdo entre el PSOE y Podemos, donde no se plantea la derogación». Después de recordar que había sido la Audiencia Nacional quien había rechazado la investigación del anterior jefe del Estado «porque no hay pruebas suficientes» y rechazó la moción de Izquierda Unida porque «la forma del estado se debate en el Congreso de los diputados, no en los ayuntamientos», acusando a la coalición de «iniciar una escalada para atacar al Estado».